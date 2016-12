YIHADISMO. RAJOY DICE QUE SE MANTIENE EL NIVEL 4 DE ALERTA PORQUE “LAS COSAS NO ESTÁN PEOR”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este viernes que España mantiene el Nivel 4 de alerta antiterrorista porque no existen elementos nuevos que indiquen que el país puede sufrir de manera inminente un atentado.Rajoy pronunció estas declaraciones durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa con el propósito de hacer balance político, económico y social del año 2016, para lo que compareció arropado por todos sus ministros, excepto el titular de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.“Yo procuro atender siempre a los que saben y, por fortuna, nuestros servicios de información y cuerpos de seguridad son competentes, tienen experiencia y saben lo que hacen”. En este sentido, anunció que “se ha decidido mantener el Nivel 4 de alerta” porque “no hemos dicho que las cosas estén peor”. Rajoy adujo que “la seguridad absoluta no existe” y por ello pidió “confiar en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que es gente que ha acreditado su profesionalidad a lo largo de los años”. “Quien diga que existe no está diciendo la verdad”, recalcó.