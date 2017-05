Zoido, sobre la propuesta de Puigdemont: "No se pueden tomar decisiones unilaterales. Y no podemos permitirlo"

Etiquetas

El ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado este lunes, ante la propuesta del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de mantener el proceso soberanista "con o sin el aval del Estado", que "no se pueden tomar decisiones unilatelares". Además, el responsable de Interior ha apostillado: "Y no podemos permitirlo".

Palabras que Zoido ha compartido en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social de Twitter. "No se pueden tomar decisiones unilaterales que no respetan las reglas democráticas ni el Estado de Derecho. Y no podemos permitirlo", ha sido el 'tuit' del ministro, que lo ha acompañado citando otro mensaje del Partido Popular con una cita del presidente del Gobierno pronunciada este lunes. "La propuesta de Puigdemont es un disparate jurídico, político y social", según Mariano Rajoy.

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha reivindicado este lunes la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña para que los catalanes puedan ejercer su 'derecho a decidir': "El Estado español no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia", ha dicho.

En una conferencia pronunciada en Madrid, en el edificio que alberga el Ayuntamiento de la capital y acompañado del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, Puigdemont ha invitado formalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a abrir una 'operación diálogo' y empezar a negociar bilateralmente un referéndum desde el sentido de Estado: "Con voluntad política todo es posible".

Además, el presidente catalán ha afirmado que esperará una propuesta de Rajoy "pero que no quepa ninguna duda de que, si no se articula una propuesta pactada por ausencia de voluntad del Gobierno español, el compromiso del Govern con su pueblo es democráticamente inviolable", ha añadido Puigdemont en Madrid.