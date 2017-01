CSIF ASEGURA QUE ESTÁ EN CONTRA DE “CUALQUIER INCREMENTO DEL COPAGO FARMACÉUTICO”

Etiquetas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se posicionó este lunes “en contra de cualquier incremento del copago farmacéutico”, ya que rechaza "que la Sanidad que ya pagamos entre todos con nuestros impuestos se pague dos veces”.El presidente de CSIF, Miguel Borra, realizó estas declaraciones a los periodistas tras reunirse con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, a quien le trasladó las prioridades de su sindicato en lo que se refiere al Sistema Nacional de Salud durante esta legislatura y le exigió “una oferta de empleo público urgente”, “promover las 35 horas semanales” e incentivar la jubilación anticipada”.Borra hizo hincapié en que “el tema del copago en el gasto farmacéutico es uno de los aspectos en los que desde CSIF estamos en contra y creemos que el Estado” es el que debe asumirlo y así “se lo hemos trasladado”. “No vemos razonable en ningún caso el tema del copago”, remarcó el presidente del sindicato, que añadió que “creemos que se tienen que estudiar muchísimas más variables” y “ahorrar en los ámbitos en los que se puede ahorrar y que no sean los pensionistas los que tengan que ser partícipes de ese copago”.Borra destacó, no obstante, que durante la reunión la ministra “nos ha dicho que es un tema que se tiene que estudiar y que sus declaraciones no han sido interpretadas como ella lo quería decir”.Asimismo, indicó que “podemos empezar a hablar de comprar de manera más eficaz esos medicamentos o ponernos de acuerdo en algo tan sencillo como el calendario de vacunaciones”.Por último, pidió que "una solución definitiva al problema de la precariedad laboral, disminuyendo la tasa de eventualidad para crear empleo con carácter estable y de calidad” y abogó por “una homologación retributiva" que evite competencias entre distintas comunidades autónomas.