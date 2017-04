CSIF volverá a movilizarse contra los "incumplimientos" y "engaños" de la alcaldesa

Etiquetas

El sindicato CSIF volverá a movilizarse, desde el próximo miércoles, contra los "incumplimientos" y "engaños" que la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el equipo de Gobierno municipal ha tenido con los compromisos adquiridos con la central sindical respecto a las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales en puestos técnicos y de oficina.

En rueda de prensa, el responsable de Administración Local de CSIF La Rioja, Francisco Gallardo, ha asegurado que el sindicato "va a retomar las movilizaciones porque nos sentimos doblemente engañados por este Ayuntamiento y por la alcaldesa".

Así, ha recordado que "nos prometieron un plan de incentivos y una carrera profesional motivadora y que compensara la discriminación del colectivo de puestos técnicos y de oficina", a lo que ha sumado "la paralización de la provisionalidad y casi arbitrariedad en la adjudicación de puestos a dedo".

Unas promesas, hechas hace casi un año, en junio de 2016, que consiguieron que, desde CSIF, se paralizaran las movilizaciones que entonces se estaban llevando a cabo, "pero ninguna de estas promesas se ha cumplido".

"Nos ofrecieron -ha añadido- un acuerdo de carrera profesional en la Mesa General de Negociación que no han hecho; un traspaso de dinero dentro del presupuesto, cuando amenazamos con impugnarlo, para impulsar esa carrera profesional; y una reunión entre el presidente de CSIF y la alcaldesa para mediar y llegar a una solución en nuestras reivindicaciones, que comprometieron para después del congreso del PP, pero ha pasado casi un mes y nada".

Por eso, Gallardo ha criticado que "no hemos visto cumplida ninguna de estas promesas" y ha unido a ello, además, que "continúan las adjudicaciones a dedo; en lugar de compensar las discriminaciones con los colectivos que pedimos, vemos que a la Policía Local se le vuelve a incrementar el gasto; no hay valoración de los puestos de trabajo; y no hay una verdadera política de personal objetiva y motivadora".

De este modo, a partir del próximo miércoles, y a partir de ese momento, todos los miércoles a las 11 horas, CSIF va a llevar adelante movilizaciones "que, esta vez, no vamos a parar por simples promesas o preacuerdos, sino que seguiremos hasta que cumplan, no nos vamos a dejar engañar más por ofertas sin más".

Por su parte, el delegado del CSIF en el Ayuntamiento de Logroño Francisco Ocón Esteban ha recalcado que "ausente, cortijo y engaño son las tres palabras que mejor definen a la actual alcaldesa". "En 35 años de funcionario, nunca había visto nada parecido", ha lamentado el responsable sindical.

En este sentido, ha afirmado que Gamarra está "ausente", con continuos viajes a Madrid, lo que ha motivado que "algunos asuntos municipales estén desatendidos, pero esto no quiere decir que no haya tenido tiempo para salir en las fotos".

Ha criticado especialmente que se dejara ver en una celebración por la jubilación de un delegado de CCOO. "Para nosotros no ha tenido tiempo ni ganas. Luego presumirá que es la alcaldesa de todos los logroñeses", ha lamentado.

"Cortijo -ha añadido- porque la alcaldesa, elegida por la minoría de los logroñeses, sigue pensando lo mismo que en la anterior Legislatura cuando tuvo mayoría. En vez de primera la igualdad, los méritos y la capacidad, priman el amiguismo, enchufismo y afinidad política y familiar. A 1 de enero, aproximadamente un tercio de la plantilla, 279 puestos, estaban puestos a dedo".

Además, ha señalado que, por el acuerdo de investidura con Ciudadanos, "se ha conseguido comenzar a sacar los concursos, pero no están dispuestos a renunciar a todos los privilegios del cortijo y las plazas que ocupan aquellos que no cumplen los requisitos, no las quieren sacar".

Por último, Ocón Esteban ha señalado que hay "engaño, porque, en mayo del año pasado, un mes antes de las elecciones generales, la concejala de Recursos Humanos solicitó una reunión con el presidente del CSIF de La Rioja, que sí la recibió, y le ofreció tres acuerdos para que cesáramos las movilizaciones". Promesas que no se han cumplido "por lo que volveremos a movilizarnos, alcaldesa dimisión", ha finalizado.