ALIERTA PRESENTA PROFUTURO EN LA CONFERENCIA DEL G20 SOBRE ÁFRICA EN BERLÍN

El presidente de Fundación Telefónica y de Fundación Profuturo, César Alierta presentó el programa educativo digital ProFutur, durante su participación en la conferencia ‘G20 Africa Partnership-Investing in a common future’.Este foro ha sido uno de los ejes centrales de la conferencia ‘G20 Africa Partnership-Investing in a common future’, que ha puesto el foco en la necesidad de impulsar las oportunidades para los inversores privados en los países africanos. Además de abordar la creación de un entorno favorable para los negocios o al desarrollo sostenible, la educación ha sido uno de los 'leitmotiv' del debate.Alierta hizo hincapié en que los resultados de ProFuturo “están siendo espectaculares”, ya que “niños que antes no se interesaban por materias que les resultaban muy difíciles de asimilar, ahora muestran unos niveles de involucración sin precedentes”.“Estamos en marcha con soluciones reales para problemas reales”, manifestó Alierta, que detalló que “llevamos diez años trabajando en Latinoamérica y en 2016 iniciamos nuestra andadura en África”.En este sentido, señaló que “al cierre de 2016, tenemos 3,8 millones de niños utilizando nuestros programas de educación digital”, aunque añadió que “el objetivo es llegar a 10 millones de niños en 2020 y a 50 millones en 2030”.Por último, el presidente de ProFuturo estimó como una inversión viable, y necesaria, el coste de ofrecer a los niños de países desfavorecidos la oportunidad de situarse al nivel de la educación occidental y anunció el cierre de acuerdos “a tres bandas” con el Foro de Gobernadores de Estados del Norte de Nigeria y la Iglesia para llevar esta solución educativa digital a las comunidades de este país.