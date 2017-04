CANAL. CATALÁ Y MAZA COMPARECERÁN EL 10 DE MAYO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerán el próximo 10 de mayo en el Congreso de los Diputados.Su comparecencia había sido solicitada por varios grupos parlamentarios y finalmente se celebrará el miércoles 10 de mayo por la tarde, una vez concluida la sesión plenaria, según confirmó la presidenta de la Comisión de Justicia, Margarita Robles. En los pasillos del Congreso, Robles juzgó "absolutamente imprescindible" que Maza explique si es verdad que pretende relevar al fiscal encargado del 'caso Lezo' por el que ha sido encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Si no explica las informaciones que apuntan en ese sentido, alertó, "lo que hace es acrecentar todavía mucho más las sombras de sospecha" sobre la labor de la Fiscalía."Desgraciadamente", dijo Robles, cuando desde el Gobierno "no se quiso" renovar a Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía General del Estado "todo hacía prever que lo que iba a pasar en la Fiscalía era muy delicado". Considera que esas explicaciones son "imprescindibles", más aún cuando el Gobierno pretende que sean los fiscales y no los jueces los encargados de la instrucción de las investigaciones, algo que considera "muy peligroso" en las actuales circunstancias. Robles explicó que el día 10 de mayo comparecerá en primer lugar Maza y después Catalá, y si es cierto el relevo del fiscal del 'caso Lezo' considera más urgentes esas explicaciones "por sanidad democrática". En todo caso, pidió "no equivocarnos" al centrar la atención porque "el foco hay que ponerlo en el presidente del Gobierno", Mariano Rajoy, y no en otros miembros de su Ejecutivo o del PP. Si, como decía Esperanza Aguirre, hay una responsabilidad política "in vigilando", es Rajoy el que tiene que comparecer "lo antes posible" ante el Pleno del Congreso de los Diputados, concluyó.