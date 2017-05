Catalá: "Es al fiscal general del Estado al que corresponde en su caso proponer un expediente para remover a Moix"

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este miércoles que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha ofrecido "toda la información" sobre el origen de su patrimonio y ha recalcado que es al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al que corresponde "en su caso" proponer un expediente para removerle. Es más, ha dicho que no está puesto "ahí por la confianza del Gobierno".

Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso, tras participar en las votaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al ser preguntado si mantiene su confianza en Moix tras conocerse que posee el 25% de una sociedad 'offshore' en el paraíso fiscal de Panamá.

Catalá ha señalado que Moix ya ha realizado declaraciones sobre su patrimonio y el origen del mismo, con "transparencia fiscal" sobre su situación. "Esas son sus declaraciones y creo que ha dado toda la información", ha manifestado.

"NO ESTÁ PUESTO AHÍ POR LA CONFIANZA DEL GOBIERNO"

Al ser preguntado si cree que debe seguir al frente de la Fiscalía Anticorrupción y si sigue confiando en él, el ministro ha indicado que los nombramientos de fiscales no se hacen en función de la confianza sino que el Gobierno recibe una propuesta del fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal.

"Por tanto, no es un nombramiento de confianza y no está puesto ahí por la confianza del Gobierno. Por tanto, no es una cuestión de confianza su mantenimiento o no. Es al fiscal general del Estado al que corresponde en su caso proponer un expediente para remover al señor Moix", ha dicho, para remitirse al sistema establecido en el Estatuto del Ministerio Fiscal.