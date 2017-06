FOMENTO SEÑALA QUE SU FUNCIÓN ES EVITAR QUE LAS LICENCIAS VTC SE USEN CON FINES ESPECULATIVOS

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, señaló hoy que la única función donde su departamento tiene competencias en el conflicto entre el sector del taxi y los VTC es evitar que las licencias de los vehículos sin conductor se usen con fines especulativos.Así lo explicó ante los medios de comunicación tras reunirse con representantes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y apuntó que “el uso especulativo de estas licencias puede dar lugar a burbujas en el sector”, por lo que añadió que “hay que ser prudentes y conscientes de las medidas que se pueden aplicar”.En este sentido, De la Serna recalcó que “los taxistas venden las licencias a otros taxistas, que las van a usar para trabajar”, pero añadió que en el tema de las VTC “tenemos constancia de que hay personas que han solicitado más de 100 licencias”.Por ello, el titular de Fomento explicó que desde su Ministerio se pretende controlar esta práctica para evitar su uso especulativo “porque el que obtiene 100 licencias puede vender mañana 15 por 40.000 euros, en un mes 10 por 60.000”, argumentó, aunque no comentó que medidas se tomarán para controlar esta situación.“Cuesta creer que uno que tiene 100 licencias vaya a usar esas licencias y, por ello, no queremos que un propietario las vaya transmitiendo, porque esta persona que solicitó tal numero de licencias nunca pensó en usarlas, sino que tiene unas condiciones de mercado que van oscilando”, subrayó.Por ello, comentó que “queremos en un sistema regulado, donde se usen las licencias que se otorguen sin usos especulativos y donde no suceda como ocurre en otros sectores donde se produce una burbuja que eleva los precios”.