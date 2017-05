Juncker afirma que May que es una mujer "dura" a la que respeta "profundamente"

Etiquetas

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado este miércoles que respeta "profundamente" a la primera ministra de Reino Unido Theresa May y que ha "observado" que es una "mujer dura", aunque ha evitado responder directamente a las palabras de la británica en las que aseguró que el luxemburgués descubriría que es mujer "extremadamente difícil".

"No uso esa retórica porque en diferentes traducciones puede significar cosas diferentes. Respeto profundamente a la primera ministra británica, me gusta como persona. He observado que es una mujer dura. Esto no es para el futuro, es una descripción en tiempo real", ha asegurado en un acto en el que ha presentado la próxima presidencia de turno de la UE, que durante el próximo semestre ostentará Estonia.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha señalado además que el ministro británico para el 'Brexit', David Davis, no ha actuado correctamente al afirmar en una entrevista que Londres estaría preparado para abandonar las negociaciones.

"No creo que Davis estuviera correcto cuando amenazó con que estaría dispuesto para marcharse. Mi experiencia en política ha sido siempre que aquellos que se marchan tienen que volver", ha advertido Juncker.

También se ha pronunciado sobre estas declaraciones el vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, el estonio Andrus Ansip, quien ha afirmado que es "muy fácil" abandonar unas negociaciones pero las personas que se lo plantean "deben pensar también en las consecuencias".

En la conferencia de prensa también ha intervenido el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, que ha destacado que su país "por supuesto" apoyará al negociador jefe de la UE para el 'Brexit', Michel Barnier. También ha destacado que la cuestión "más importante" y la "principal prioridad" de es que el bloque comunitario sea "más fuerte" y esté "más unido" tras los seis meses de presidencia de turno de su país.

En concreto, Ratas ha explicado que el programa de la presidencia se fundamentará en cuatro prioridades que serán impulsar una economía europea "abierta e innovadora", seguir trabajando en el campo de la seguridad, fomentar un futuro "inclusivo y sostenible" y avanzar en la digitalización y en el libre movimiento de datos.

Precisamente, Juncker ha subrayado que el asunto más "importante" durante la presidencia de Estonia será la digitalización, puesto que las negociaciones para la salida de Londres del club europeo estarán lideradas por Barnier y su equipo negociador.

"Nos gustaría que Estonia se centrase en digitalización porque Estonia tiene experiencia probada, así que estamos en buenas manos. Lo mismo ocurre en eficiencia energética y en renovables, en las que también es un modelo para otros", ha afirmado Juncker.

Ansip ha detallado que algunos aspectos que convertirán a la presidencia de Estonia en "exitosa" será terminar las negociaciones de la normativas sobre servicios audiovisuales, sobre privacidad electrónica, sobre contenido en contratos digitales o sobre el bloque geográfico de contenido.

"Si durante la presidencia somos capaces de alcanzar un consenso para eliminar el 'geoblocking' injustificado todos los ciudadanos europeos se acordarán de esta presidencia", ha garantizado.