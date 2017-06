REINO UNIDO. MONCLOA DICE TRAS LA VICTORIA DE MAY QUE "EL BREXIT VA A SER MUY COMPLICADO EN CUALQUIER CASO"

Etiquetas

El Gobierno de España afirmó este viernes que la victoria de Theresa May en las elecciones generales de Gran Bretaña no cambia nada respecto a la salida de este país de la Unión Europea, por lo que "la negociación del Brexit es muy complicada en cualquier caso".El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hizo esta valoración sobre el resultado de las elecciones británicas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que recalcó que "la UE está preparada" para el Brexit y entre los socios comunitarios existe una "posición unitaria" al respecto.A su juicio, esta posición común entre todos los países es buena para afrontar la negociación de salida del Reino Unido, puesto que no es fácil porque en más de 40 años de alianza se han "trenzado interconexiones y relaciones" que ahora resultan "enormemente difíciles" de deshacer."El Gobierno británico se ha dado cuenta en este año de lo difícil que es llegar a una solución pero el artículo 50 del Tratado es muy claro y desde que fue activado por la primera ministra hay dos años para hacerlo", dijo.Méndez de Vigo se mostró convencido de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea "se va a producir" y por eso hay que trabajar para que sea "lo menos traumática" posible para todas las partes.