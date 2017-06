CATALÁ DICE HABER RECIBIDO “AMISTAD” Y “CORDIALIDAD” DEL GOBIERNO TRAS LA RENUNCIA DE MOIX

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró hoy que en el Consejo de Ministros de este viernes recibió “amistad” y “cordialidad” pese a las informaciones que apuntan a que parte del Gobierno le reprocha todo lo ocurrido con Manuel Moix y su dimisión como fiscal jefe Anticorrupción.Catalá se refirió a este asunto antes de participar esta mañana en Madrid en la XIV Asamblea Nacional de Graduados Sociales.Antes de tomar parte en este encuentro, el titular de Justicia se refirió a lo publicado este viernes por el diario ‘El Mundo’, que habla en su portada de que “Parte del Gobierno culpa a Rafael Catalá del fiasco de Moix”.A este respecto, el ministro rechazó hacer “ninguna valoración” de esta noticia y que, en todo caso, esto corresponde hacerlo a “los autores o autoras de esa información”.No obstante, dijo haber notado un planteamiento cordial de Mariano Rajoy y del resto de miembros del Ejecutivo. “Lo que he recibido es, como siempre”, afirmó, “amistad, cordialidad, trabajo en equipo por parte del presidente, la vicepresidenta y todos los miembros del Gabinete”.“CUMPLIR LOS OBJETIVOS” Preguntado sobre si se considera un “lastre” para el Ejecutivo, Catalá manifestó lo siguiente: “No sé si soy un lastre o no, lo que intento es hacer cada día mi trabajo, cumplir con los objetivos que tiene cada día el Ministerio de Justicia, bajo la dirección del presidente del Gobierno”.Añadió que se encuentra “cumpliendo un programa de gobierno” y que lo hace en unos “días extraordinarios”, ya que a la reducción del paro conocida este viernes se suma la aprobación esta semana en el Congreso de los Presupuestos del Estado con el respaldo de “siete partidos políticos”. “Eso es lo importante y todo lo demás son dimes y diretes que no tienen ninguna relevancia”, afirmó.Asimismo, el ministro no quiso valorar los argumentos del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para aceptar la dimisión de Moix y se limitó a asegurar que “los fiscales, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario, no se nombran por confianza del Gobierno ni tienen el apoyo del Gobierno”.“Los fiscales son nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del fiscal general del Estado y oído el Consejo Fiscal”, afirmó, al tiempo que añadió que “algunos están empeñados en decir que el Gobierno interfiere en la acción de la Fiscalía, pero eso es radicalmente falso, incierto y, por tanto, ningún fiscal tiene o deja de tener la confianza del Gobierno”.