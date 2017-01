Maíllo anuncia un plan de acción sobre "pobreza laboral" e insiste en la nacionalización de las eléctricas

Etiquetas

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha anunciado este domingo un plan de acción para luchar contra la precariedad en el que se debata sobre "la pobreza laboral" en la provincia cordobesa, así como ha vuelto a insistir en pedir la nacionalización de las eléctricas para que la luz sea "un derecho más y no un objeto de consumo".

En declaraciones a los medios en Córdoba junto al coordinador provincial de IULV-CA, Pedro García, antes del Consejo Provincial que la formación celebra este domingo, Maíllo ha señalado que la provincia es "víctima de un ataque de precariedad", puesto que "más del 18 por ciento de las personas que trabajan no tiene el mínimo salario para los mínimos vitales y están instalados en la pobreza laboral". A su juicio, esto tiene mucho que ver con la pobreza laboral y con el trabajo parcial, por lo que se trata de hacer "una campaña con carácter estable".

La segunda acción, según ha detallado, se desarrollará en torno al debate de las eléctricas y se intensificará en Córdoba. En esta línea, ha lamentado que los ciudadanos asisten a "un robo legal, un robo de las eléctricas en la factura y la gran especulación en torno al precio de la luz" en función de la demanda. Para este fin, ha apuntado que habrá un debate de pobreza energética, modelos de eléctricas y la necesidad de abrir el debate de la nacionalización de las compañías.

"Está claro que si ahora mismo las eléctricas fueran estatales no estaríamos hablando del objeto de especulación de subidas de precios en función a la horas punta", ha mantenido, al tiempo que ha subrayado que "esto pasa porque es un modelo de empresa eléctrica privatizada" que no coincide con lo que en IU piensan, que pasa por "que la luz sea un derecho más junto al agua, no un objeto de consumo".

Por último, Maíllo ha rechazado que en este invierno "frío y de pobreza energética", las familias paradas se tengan que contener con la calefacción en casa, de forma que no se puede "permanecer ajeno" a un debate que a su juicio hay que abordar como la nacionalización de las eléctricas para "garantizar desde el poder del Gobierno unos mínimos que evalúen y vinculen a la luz a un derecho humano que no puede faltar a las familias", ha concluido.