El presidente reprocha a Mercedes Fernández que de lecciones de liderazgo una "gran organizadora de derroches"

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha reprochado a la portavoz y presidenta del PP, Mercedes Fernández, que venga al Parlamento a dar lecciones de liderazgo "una gran organizadora de derrotas".

El presidente asturiano se manifestaba así en respuesta a la pregunta de la portavoz del PP, Mercedes Fernández, que planteó a Fernández si considera que el Gobierno que preside ejerce el necesario y adecuado liderazgo en nuestra región.

"Creo que usted y yo no tenemos el mismo concepto de liderazgo, pero a su pregunta le digo que sí. Entiendo que el Gobierno ejerce el liderazgo institucional, político y social que le corresponde", ha dicho el jefe del Ejecutivo asturiano.

Ahondando en su crítica hacia la portavoz del PP, e presidente asturiano ha indicado que "hay quien tiene capacidad de liderazgo y no tiene proyecto; hay quien tiene proyecto y no tiene capacidad de liderazgo y luego hay personas como mercedes Fernández que no tiene lo uno ni lo otro".

"Yo a usted le gané dos elecciones y me resulta curioso que como gran organizadora de derrotas de aquí lecciones de liderazgo", ha dicho Javier Fernández.

Desde el PP, Mercedes Fernández, ha calificado a Javier Fernández como "un presidente fijo discontinuo", algo que no sería relevante si las cosas fuesen bien, pero no es el caso de Asturias donde "las cosas no van bien".

Así, ha indicado que el "único consejero que el PSOE no tiene en campaña", el de Industria y Empleo, tampoco hace bien su trabajo, ya que las cifras desempleo ejn la región son peores que las del resto del Estado. En este sentido ha lamentado la ausencia de políticas activas de empleo, donde los jóvenes siguen emigrando y donde los autónomos descienden en índices superiores a la media nacional.

Las críticas de la portavoz del PP han despertado la sonrisa irónica del presidente asturiano que no ha gustado a Mercedes Fernández. "Me gusta verle sonreír porque últimamente sólo le vemos con cara de vinagre", ha dicho la 'popular'.

Mercedes Fernández ha vuelto a reiterar que el Gobierno asturiano "ni está ni se le espera para resolver los problemas de los asturianos, que no son pocos" y ha replicado al presidente que si realmente considera que ejerce el liderazgo que le corresponde sólo le queda "desearle que tenga suerte el domingo".