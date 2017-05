El PSOE dice que "no hay intención alguna de privatizar el CAD de Sierrallana"

Etiquetas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Silvia Abascal, ha afirmado hoy que "no hay intención alguna de privatizar el CAD de Sierrallana".

En un comunicado, la socialista ha tachado de "lamentables" las declaraciones del diputado de Podemos Cantabria, Alberto Bolado, que sugería que tras el traslado de los pacientes del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana a la Fundación Asilo estaba la sospecha de "privatización del servicio".

Para la diputada, las palabras de Bolado son una "auténtica falta de respeto a la ciudadanía y al Parlamento de Cantabria" porque la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, dio "cumplidas explicaciones" de porqué se producía el traslado "temporal" de esos pacientes del CAD de Sierrallana, por lo que "no se puede tachar de opaco y oscuro algo que está recogido en el Diario de Sesiones del Parlamento, del cual Bolado es parte".

A Abascal le parece "muy preocupante" que la "demagogia de Podemos llegue a los extremos de no velar por la salud e integridad física de los residentes" afectados por el módulo del CAD que precisa "no sólo el tratamiento contra las termitas", sino --como anunció la vicepresidenta-- "obras de rehabilitación", ya que es el único módulo en el que no se han realizado.

La diputada socialista ha explicado a Bolado que los trabajadores del CAD de Sierrallana trabajarán en los otros módulos del centro hasta que las obras acaben y los pacientes vuelvan. "Porque van a volver, y el diputado de Podemos lo sabe, aunque haga de la política un ejercicio cínico de demagogia", ha enfatizado.

En cuanto al comienzo de las obras, ha recordado que la vicepresidenta explicó "hace pocos días" el estado del trámite administrativo como respuesta a una pregunta de Podemos y entonces no plantearon más dudas al respecto, con lo que, para la diputada socialista, "queda probado que a Alberto Bolado lo que menos le interesa es velar por la integridad física y el bienestar de los residentes del CAD de Sierrallana y sus trabajadores", sino que está "mucho más interesado en esta estrategia de oposición en la que el fin justifique los medios que persiguen, que son atacar al Gobierno aunque para ello pongan en peligro a las personas".