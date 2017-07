Participa advierte de la "apuesta" de Espadas por "privatizar" servicios del Zoosanitario

Etiquetas

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha advertido de la "apuesta" del alcalde, el socialista Juan Espadas, por "privatizar" los servicios del Zoosanitario ante la estrategia "de manual" que asegura que desde hace años se vive en el servicio de desinfección, desinsectación y desratización para "acabar con la gestión pública".

"Llevamos dos años comprobando el pésimo funcionamiento del servicio de desinfección, desinsectación y desratización, que será la excusa para justificar la privatización total de este servicio del Zoosanitario", ha señalado el edil de Participa Julián Moreno.

En un comunicado, la formación señala que trabajadores municipales "ya están redactando informes técnicos para saber cómo sería la privatización de este servicio fundamental para cuestiones de salud pública".

Como consecuencia de este "mal funcionamiento", Participa Sevilla ha mencionado las "plagas de pulgas que sufrieron hace meses los colegios 'Teodosio' y 'Valeriano Bécquer', la falta de tratamientos en los mercados municipales, el excesivo retraso para acudir ante diferentes plagas en los barrios de la ciudad, la falta de planificación durante las fiestas primaverales, el uso de productos caducados o las continuas denuncias de presencia de ratas en numerosos barrios de la ciudad".

En este sentido, Moreno ha destacado los problemas que existen para la retirada de paneles de abejas. "Actualmente en desinfección, desinsectación y desratización no tienen las plataformas adaptadas para este trabajo, por lo que necesitan la colaboración de los bomberos. Pero, los bomberos solo atienden los paneles dóciles, los que tienen a la abeja reina, el resto que son muy peligrosos los tienen que atender sin los medios adecuados", asevera Moreno.

Asegura que la lista de espera para las intervenciones "no deja de crecer y contra más tiempo se tarda más se agravan estos problemas". "Desde hace años en este servicio municipal se denuncia la falta de personal, de los productos necesarios, de herramientas y maquinaria, de vehículos o de las necesarias instalaciones para el almacenamiento de productos tóxicos", añade.

"Otros problemas son tan sencillos de solucionar con la compra de clavos", ha incidido Moreno "asombrado". En este caso, señala que ante el endurecimiento de las normas, por ejemplo, cuando se usan raticidas, se deben utilizar con soportes anclados al suelo.

Actualmente, asegura que en el servicio de desinfección, desinsectación y desratización "solo hay dos unidades, cuando incluso Espadas se comprometió a instaurar cuatro equipos de trabajo". "La justificación de la ley Montoro no puede servir constantemente, además el PSOE se negó a derogarla. Es necesaria voluntad política para encontrar soluciones, aunque parece que la voluntad del PSOE es su privatización", ha reconocido el edil de Participa, que ha criticado también que el ejecutivo socialista no encuentre otra solución que la concatenación de contrataciones causales, a sabiendas de que no va a tener nunca el visto bueno de la intervención, ni es una solución para el problema", añade.

Por último, insiste en que se llevan "años sin destinar el presupuesto necesario para ofrecer un buen servicio y ahora justificarán que la única solución es la privatización", pero considera que "la devaluación del servicio público está orquestada para acabar privatizándolo". Moreno también ha relatado que desde "hace meses" ya hay empresas que se encargan de los servicios de urgencias, así como de las tardes y los fines de semana, que "suelen realizar los tratamientos preventivos en los mercados de abastos y en los colegios".