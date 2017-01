¿Por qué algunos políticos se empeñan en hacernos creer que hay tantos independentistas en Cataluña?

Etiquetas

Mientras algunos políticos nos intentan hacer ver que la mayoría de la sociedad catalana es partidaria de independizarse de España la realidad indica lo contrario. Por mucho que digan Puigdemont, Forcadell, Mas o Tardá, no hay más catalanes que quieran la secesión.

¿Por qué algunos políticos se empeñan en hacernos creer que sí hay más independentistas? Responde José Domingo, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana: "Lo hacen porque son independentistas y porque intentan manipular las encuestas a su favor; esa es la razón fundamental, la razón ideológica".

Pero la manipulación de las cifras no solo está en las declaraciones de los políticos partidarios de separarse de España. Las propias encuestas son tendenciosas, como advierte el propio Domingo. Pone el ejemplo del sondeo que publica hoy La Vanguardia.

El diario catalán ha destacado en sus titulares que habría empate técnico al preguntar por la independencia de Cataluña: el 42,3% de ciudadanos votaría 'sí', el 41,9% optaría por el 'no', el 9,9% no lo sabe o no contesta y el 5,9% no votaría. Sin embargo, en la pregunta "¿Cuál cree que es la mejor solución para el encaje de Cataluña y el resto de España? la situación cambia.

En ese caso solo el 23,7% de catalanes es partidario de la independencia. El 42,8% quiere reformar la Constitución para reconocer las demandas de los catalanes, mientras que el 18,3% apuesta por interpretar de forma diferente la Constitución actuar y mejorar la financiación autonómica. El 7%, por último, apuesta por mantener el actual modelo autonómico.

Las preguntas de las propias encuestas, indica Domingo, están enfocadas a favor de la independencia. ¿Quién decide las preguntas?, se cuestiona. ¿La firma de sondeos o el periódico?

Otra pregunta del sondeo de La Vanguardia que ha llamado la atención en Sociedad Civil Catalana es: "¿Qué considera necesario para que el diálogo sea posible?". Las respuestas posibles eran "que el Gobierno español se mantenga firme en la exigencia del cumplimiento de la ley" o que "El Gobierno español y la Fiscalía deberían desistir de inhabilitar a cargos públicos catalanes como Carme Forcadell o Artur Mas por actuaciones que pueden considerarse propias de la libertad de expresión y de debate". La segunda opción arrolla con el 52,8% de los apoyos.

Desde Sociedad Civil Catalana se pone de manifiesto que el Gobierno no está personado en ningún conflicto. La pregunta para ellos podría haber sido: "¿Es partidario de que la Fiscalía acuse a los políticos en caso de que incumplan la ley y cometan prevaricación?"

José Domingo concluye que en todas las encuestas que se publican en Cataluña echa de menos una pregunta: ¿Es usted partidario de que la independencia lo resuelvan solo los catalanes o que opinen también el resto de españoles?

La independencia no es mayoritaria

Los resultados publicados por esta encuesta son muy similares a los que arrojaban anteriores estudios. Por ejemplo, el sondeo publicado en noviembre por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat concluía que el 45,1% de los catalanes votaría 'no' a la independencia, superando al sí que obtendría el 44,9% de los apoyos.

Los datos de este CEO demuestran que el independentismo tiene menos adeptos que en julio de 2016, fecha de publicación del último sondeo. Hace cuatro meses los partidarios de separarse del Estado español ganaban a los que no querían por un 47,7% frente al 42,4%.

Echando la vista atrás, en el histórico del CEO se puede observar que el sí a la independencia y el no se han repartido a partes iguales. Desde que este instituto realiza la pregunta "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente?" (en febrero de 2015 comenzó a utilizar esta formulación) ninguna de las dos opciones destacan. Se podría hablar, en efecto, de empate técnico.

El sondeo del ICPS arroja más luz sobre la evolución del voto a favor o en contra de la independencia. Esta encuesta se realiza una vez al año y este es su histórico de resultados desde 2007:

Se pueden extraer varias conclusiones de esee estudio que ofrece varias posibilidades a los encuestados sobre el modelo que quieren para Cataluña. En primer lugar se observa una evolución del voto independentista a partir del año 2007-2008. Hace quince años los partidarios de un Estado independiente eran el 15%. Ahora rondan el 45%.

También se puede observar cómo tras la sentencia sobre el Estatut, en 2010, los partidarios del independentismo se disparan hasta niveles similares a los actuales.

En 2014 y 2015, los favorables a un Estado propio descienden debido al llamado efecto Podemos. La irrupción de Pablo Iglesias y sus referencias al Estado plurinacional alejaron a algunos de la independencia y confiaron en las soluciones a la democracia que aportaba el líder de la formación morada.

Diálogo con el Gobierno

El sondeo de La Vanguardia conocido ese lunes concluye que el 77,8% de los catalanes no cree que el Gobierno haya cambiado su actitud respecto al proceso soberanista y el 72% tampoco considera que el presidente, Mariano Rajoy, tenga un plan con medidas concretas que ofrecer a Catalunya.

Para que el diálogo sea posible, el 52,8% considera que el Ejecutivo central debe abandonar las actuaciones judiciales contra cargos electos como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o el expresidente catalán Artur Mas.

Al preguntar sobre cómo acabará el proceso independentista, el 27,8% cree que en una reforma constitucional, el 23,6% dice no saberlo, el 16,4% augura una interpretación de la actual norma y una negociación sobre la financiación catalana, el 16,2% cree que Catalunya acabará siendo independiente y el 16,1% opina que el proceso acabará sin cambios en el autogobierno.

La encuesta se realizó entre el 2 y el 5 de enero a 601 personas a través de entrevistas telefónicas de entre siete y nueve minutos de duración.