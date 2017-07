El Gobierno se parapeta ante 15 días de infarto que sellarán el futuro de Cataluña

Etiquetas

El Gobierno de Rajoy se prepara para el verano más complicado a nivel político de los siete que lleva en el poder. El centro de atención está puesto en Cataluña, donde el Govern tiene previsto ir dando pasos que culminen con el referéndum anunciado para el 1 de octubre. El mes de septiembre, por tanto, es clave. En concreto, los primeros quince días, periodo en el que el Gobierno prevé que se aprueben la batería legislativa que sirva al Ejecutivo catalán de base del proceso secesionista. Todo ello atenuado con una Diada que se prevé multitudinaria.

En Moncloa lo tienen claro: el Govern irá subiendo el diapasón en esos primeros quince días de septiembre, indican fuentes cercanas a Presidencia. A lo largo de esas calurosas jornadas, con medio país recién llegado de las vacaciones y con los más tardíos disfrutando de las suyas, el Ejecutivo catalán tiene previsto aprobar, a través de una tramitación exprés de lectura única, la Ley de Transitoriedad Jurídica. Ese texto será la base bajo la que se asiente la desconexión. De forma paralela, los independentistas deberán dar el visto bueno una serie de medidas legislativas en el Parlament que sirvan como estructura del proceso secesionista. Serán días ante los que el Gobierno de Rajoy está preparado: ya han afirmado que no se van a "ir de gin-tonics" mientras Cataluña intenta independizarse.

El Ejecutivo central estará obligado durante esas jornadas de septiembre a adoptar decisiones de calado. Es más, creen que tarde o temprano deberán realizar alguna "demostración de fuerza" en Cataluña, aseguran las mismas fuentes. En el equipo de Rajoy son conscientes, eso sí, de que deberán medir al máximo la respuesta para no provocar el efecto contrario. El objetivo es "no pasarse, pero tampoco quedarse cortos", añaden. Hasta que llegue ese momento en Moncloa van a seguir repitiendo lo que ya han verbalizado el presidente del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en innumerables ocasiones: que el referéndum en Cataluña "no se va a celebrar" porque "es ilegal".

Lo que sí parece descartado es que el Gobierno de Rajoy aplique el artículo 155 de la Constitución, lo que supondría la adopción de algunas competencias transferidas a la Generalitat. Cada vez más voces del entorno de Moncloa se muestran convencidas de que el Ejecutivo central no recurrirá a esta prerrogativa contemplada en la Carta Magna porque ello supondría "alimentar elvictimismo" de los independentistas. Las medidas que se contemplan, por tanto, son otras y siempre pasan por el Tribunal Constitucional, que también deberá pasar un verano atípico y de guardia.

Elecciones anticipadas, la acampada a lo 15-M y Aznar

Una opción que está manejando el Gobierno para la resolución del conflicto en Cataluña es que todo acabe con una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas ante la imposibilidad de los independentistas de celebrar el referéndum. Es ahí cuando todo se jugaría a cara o cruz: una mayoría del bloque independentista no solucionaría nada, pero una victoria de los partidos constitucionalistas acabaría con las aspiraciones soberanistas, al menos de momento.

Hay que recordar que las bases de ERC y de la CUP están preparando una gran acampada en Barcelona con el objetivo de paralizar la capital catalana desde el 11 de septiembre, la Diada, hasta el 1 de octubre y de que la ciudad condal se convierta en el centro de atención nacional e internacional. De forma paralela, se están empezando a producir las primeras fisuras en la coalición que gobierna, con miembros del PDeCAT que se oponen a poner en juego su patrimonio personal y con unos republicanos que quieren llegar hasta el final.

En estos momentos de incertidumbre, el Gobierno de Rajoy está contando con la complicidad del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos (en parte) para denunciar la deriva de los independentistas. También con el apoyo de los expresidentes del Gobierno, que no están obstaculizando la labor del Ejecutivo. Precisamente, fuentes cercanas a José María Aznar han expresado recientemente que la visión del predecesor de Rajoy en el PP es muy parecida a la que hace Moncloa. El presidente de la Fundación FAES prevé revuelo en las calles de Cataluña, algo así como una "primavera árabe", salvando las distancias, y que el Gobierno tenga que realizar tarde o temprano un "acto de fuerza", bien a través de los Mossos o de la Policía Nacional. Calcula, según su entorno, que el Ejecutivo central sabrá medir esas medidas y resultar victorioso.