Más de 160 colectivos se suman a la plataforma Jaén Merece Más para manifestarse este sábado y pedir inversiones

Más de 160 colectivos y asociaciones de la capital jiennense se han adherido ya a la convocatoria de manifestación realizada desde la plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más' para reivindicar una apuesta decidida ante "el olvido histórico de todas las administraciones con la ciudad".

La manifestación partirá este sábado a las 19,00 de la plaza Jaén por la Paz y finalizará en la plaza de la Constitución tras recorrer las principales arterias del centro de la capital jiennense.

La manifestación la abrirán las pancartas con los tres lemas por los que la ciudadanía ha sido convocada: 'Jaén Merece Más', 'Basta ya del olvido histórico por parte de todas las administraciones' e 'Inversiones y futuro para Jaén'. Desde la plataforma se insiste en que se trata de una convocatoria sin partidos políticos en la que se está pidiendo a la ciudadanía que salga a la calle en ambiente festivo para exigir a todas las administraciones que "cumplan sus promesas con la ciudad, que apuesten por ella, que trabajen unidos y se alejen de la confrontación".

En el comunicado de adhesiones insisten en que se trata de una iniciativa con la que se quiere apoyar la idea de que Jaén "necesita ya salir del vagón de cola y meterse en la cabeza de las inversiones, la creación de empleo y procurar una ciudad a la altura del resto de capitales de España".

Añade que "ésta es una manifestación apartidista, sólo con el interés de hacer ver que Jaén ya no se conforma con lo poco que le dan y que Jaén no quiere seguir perdiendo habitantes porque aquí no encuentran empleo. Los jiennenses queremos inversiones y futuro y tenemos el deber moral de no condenar a las siguientes generaciones. Salimos por Jaén y por todos los jiennenses".

Desde la organización se ha insistido en que no se exhiban banderas de ningún tipo, ni siglas políticas ni lemas que se alejen del objetivo. Añaden que la plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más' es ya un éxito desde el momento en que se ha convertido en la mayor aglutinación de colectivos de diversa índole con una sola idea en la cabeza: Jaén. Ahora esperan que este sábado la respuesta ciudadana a sus llamamientos sea masiva y la manifestación se convierta en una de las más masivas celebradas en la capital jiennense.

Por eso llevan más de un mes de intensa campaña en las redes sociales recordando que es "un momento histórico para que hagamos ver, todos unidos y sin partidismo alguno, que Jaén merece más" y que es "el momento de expresarlo en la calle".