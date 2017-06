ERC emplaza a PSOE y Cs a apoyar la creación de una nueva ley de libertad religiosa que permita avanzar en laicidad

Etiquetas

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, ha emplazado a PSOE y Ciudadanos a votar a favor, en el próximo Pleno del Congreso, de la creación de una nueva ley de libertad religiosa que sustituya a la actual, aprobada en 1980, y que, a su juicio, está "obsoleta".

Durante su intervención en la Cámara Baja, Tardà ha hecho un repaso de las iniciativas que su formación ha llevado a cabo a lo largo de los últimos años en esta materia y se ha dirigido durante gran parte de su discurso al PSOE, a quien recordó que en 2010 se comprometió a realizar cambio es esta ley, unas modificaciones que nunca llegaron.

"Sólo podremos avanzar en laicidad si el PSOE, esta vez, no nos vuelve a rechazar", ha declarado el diputado republicano, quien ha llamado también a Ciudadanos a participar en este cambio. "Tenemos una oportunidad ahora que no tienen mayoría", ha señalado en referencia al PP, para indicar que si Ciudadanos se autodefine "como partido liberal", y los socialistas "han cambiado", no se les puede negar lo que están planteando.

En este sentido, el dirigente de ERC ha recordado que la propuesta del partido en 2010 seguiría vigente, ya que, según ha apuntado, todas las peticiones que hicieron entonces siguen sin cumplirse en muchos casos.

Así, ha recordado que su propuesta pedía la desaparición de símbolos religiosos de escuelas y edificios públicos, que los funerales de Estado fueran laicos, que los cargos públicos no participaran en ritos religiosos durante su actividad profesional, que el Estado no fuera recaudador de las donaciones y que éstas no corran a cuenta de los impuestos de los ciudadanos o que ninguna confesión religiosa estuviera exenta de pagar tributos, entre otras.

"Todo lo que reclamamos lo hacemos también para actuar en favor del libre ejercicio de la libertad religiosa, es decir, que el Estado debe mantener relaciones de cooperación con todas las confesiones religiosas para impedir los obstáculos que pudieran dificultar el ejercicio de los derechos de libertad de culto", ha explicado Tardà, que ha ironizado con la "radicalización" y "anticlericalismo" de su partido.

UN CAMBIO INJUSTIFICADO

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que ha contestado a esta interpelación ante la ausencia, por motivos de agenda, del titular de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado crítico con la propuesta de Tardà porque considera que la petición de una nueva ley de libertad religiosa "no está justificada" ya que, a su juicio, la actual es "amplia y tutela el derecho" de los ciudadanos a practicar su confesión.

De la Serna ha defendido así el modelo de gestión de la diversidad religiosa por parte del Gobierno y ha acusado al líder republicano de realizar un discurso que "intenta transmitir que no existe una libertad que sí está plenamente asegurada" por la Constitución y el ordenamiento jurídico.