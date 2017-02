El acto que mantendrá Susana Díaz con alcaldes el sábado en Madrid incendia el PSOE

Etiquetas

El acto previsto para este sábado 11 de febrero y organizado por el alcalde socialista de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, con regidores socialistas de toda España en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid ha despertado tensiones en el PSOEdespués de que los sectores críticos del partido hayan tachado al mismo de plataforma de apoyo a la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Organizado por Abel Caballero

Esta convocatoria de Caballero, uno de los destacados opositores a Pedro Sánchez en los estertores de su mandato como secretario general y después, ha levantado suspicacias internas al verse como un intento de aunar al poder municipal socialista en torno a la figura de una Díaz que, aunque aún no ha dado el salto a las primarias, en las últimas semanas ha intensificado sus actos por toda España para tantear el terreno y preparar el lanzamiento de su eventual candidatura.

Tanto revuelo ha causado este acto que la propia Gestora del PSOE, acusada por los críticos de actuar siempre en favor de Díaz, tuvo que desmarcarse ayer miércoles 8 del mismo. Fue el portavoz del órgano, Mario Jiménez, quien explicó que no está previsto que ningún miembro de la dirección acuda al acto e insistió en que el partido está ahora en "un proceso interno" y, por tanto, "es normal que los militantes se reúnan, se sientan a discutir, a valorar, a debatir".

Todos los recursos para promocionar a @susanadiaz, mientras cierran las sedes para silenciar la voz de los militantes #MilitantesEnPie — Salvador Pérez (@salvaperezgarc) 8 de febrero de 2017

No acudirá ningún miembro de la Gestora

En una rueda de prensa en Ferraz, el 'número dos' de la Gestora detalló que no le consta que ninguno de sus compañeros en la dirección del partido vaya a acudir al evento que está organizando el alcalde de Vigo y rechazó que esto se pueda interpretar en el sentido de que la dirección considera a la presidenta de los andaluces candidata a las primarias del partido.

"No me consta que ningún miembro de la Gestora vaya a asistir a ese acto ni a ningún otro acto", fue su respuesta. Después, Jiménez evitó hacer valoraciones sobre esta decisión y quiso darle un carácter de normalidad al evento de este sábado, al que están invitados alcaldes y concejales de todo el país.

Tenemos que construir entre todos un proyecto exigente en el @psoe para volver a ser el referente de los progresistas en España. — patxilopez (@patxilopez) 8 de febrero de 2017

Por su parte, el aspirante a liderar el PSOE, Patxi López advirtió también ayer de que si el sábado 11 se hace un acto del partido "para dar una respuesta al Congreso del PP o al de Podemos", la voz que se oiga en él debe ser "del PSOE, no una voz parcial para hacer proselitismo de una candidatura".

López se expresó así, en una entrevista en Cope, preguntado por el acto. Además, avisó contra los "cálculos antiguos" en relación con el papel de los "aparatos" porque cree que, después de los procesos de primarias que ya se han dado, la militancia del PSOE está lo suficientemente madura "como para no obedecer consignas" y decidir libremente lo que considere mejor para el conjunto del partido.

De hecho, recordó que él basa su candidatura precisamente en eso, en una militancia "harta de la división y el enfrentamiento interno" que quiere que el PSOE salga de ese bucle para empezar a hablar de lo que preocupa a los ciudadanos.

Autobuses gratis desde Aragón y Valencia

También ha indignado en el sector crítico, especialmente en la facción que apoya a Sánchez, las informaciones hechas públicas ayer por varios medios de que las federaciones aragonesa y valenciana del PSOE, con líderes proclives a Díaz, Javier Lambán y Ximo Puig, fletarán autobuses gratuitos con tal de lograr un gran aforo en el acto de Díaz.

Recibir a Díaz en loor de multitudes

Y es que Las baronías alineadas con la andaluza están reclamando desde hace días la asistencia de sus regidores, portavoces y ediles. La convocatoria no sólo se hace en nombre del propio Caballero en su condición de jefe de la FEMP, sino que deja claro a través de e-mails y mensajes el objetivo último de recibir a Díaz en loor de multitudes.

Mezclar una institución pública en el intento de colocar a una aspirante a liderar el PSOE en una posición ventajosa en la salida de un proceso electoral interno resulta peliagudo. Susana Díaz es muy consciente de que el candidato del aparato –y el aparato es ella– corre el riesgo de quedar tocado ante un candidato que un amplio sector de la militancia percibe como 'anti-establishment'. Y ello aunque Pedro Sánchez haya dividido el partido y lo haya puesto al borde de la bancarrota.

"No es un acto de alcaldes; es de fans de una posible candidata"

Los precios de estos autobuses, entre los cero y los seis euros para los socialistas que quieran acudir al evento contrastan con los fletados para el acto que protagonizó Sánchez en Sevilla, en el que los militantes pagaron de su cuenta el autobús no siendo los viajes sufragados por las federaciones, como en este caso.

Sin autocares gratis. Sin cartas a los militantes o a los cargos. Pero seguro que lo petamos. 18 de febrero @sanchezcastejon en Valladolid. pic.twitter.com/C4HDRI9az8 — Oscar Puente (@oscar_puente_) 8 de febrero de 2017

Uno de los destacados alcaldes socialistas, el crítico Óscar Puente, regidor de Valladolid, mostró ayer su rechazo a este acto y lo tildó de plataforma de promoción a Díaz: "No es un acto de alcaldes, sino de fans de una posible candidata a la que saben que no respaldo. No estoy invitado ni voy a ir".

Patxi López, en Extremadura con Fernández Vara

Mientras, los dos únicos candidatos oficiales, hasta ahora, a las primarias socialistas, Patxi López y Pedro Sánchez, continúan con su 'gira' por España en busca de apoyos entre los militantes socialistas. Así, el ex lehendakari está este jueves y el viernes en Extremadura, llevará a cabo actos, entre otros lugares, en Mérida y Navalmoral de la Mata, mientras que el ex Secretario General estuvo el pasado martes 7 en Calasparra, Murcia, y el sábado 18 de febrero en Valladolid.

Patxi López, durante su visita a Extremadura,se ha reunido con Guillermo Fernández Vara y con la ejecutiva del PSOEextremeño para explicarles su proyecto para el PSOE.