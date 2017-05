Las medidas coercitivas que el gobierno tiene en mente para frenar la consulta

Etiquetas

De la operación diálogo a los hechos. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene diseñado y estructurado un plan con todas las actuaciones posibles para evitar que se celebre el referéndum de independencia en Cataluña, previsto para el próximo mes de septiembre como máximo.

Lo tiene en un cajón, pero las últimas noticias salidas a la luz sobre los planes de los independentistas de Cataluña ya tiene un plan calificado por Rajoy como golpe de Estado puede acelerar los acontecimientos. Desde Moncloa se sigue invitando a los independentistas a presentar su plan en el Congreso, al estilo Ibarretxe, pero Puigdemont no quiere enfrentarse a esa derrota. Y dice que el referéndum se celebrará sí o sí, más aún tras las presiones de la CUP.

La CUP presentó ayer en una "carta abierta" dirigida al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a concretar "de forma inmediata" la fecha y la pregunta del referéndum después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya "resuelto por la vía del 'no'" la oferta del Govern.

En la "carta abierta", firmada por los diez diputados de la CUP en el Parlament, la formación antisistema expresa su intención de posicionarse acerca del "debate epistolar" vivido en las últimas horas, al intercambiar cartas los presidentes Puigdemont y Rajoy.

Después de apuntar que dicho debate "ha sido rotundamente resuelto por la vía del 'no' por parte de Mariano Rajoy", la CUP se refiere "a la tensión existente entre la demanda de un referéndum por parte de la sociedad catalana" y "la negativa reiterada por parte de las instituciones del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial y Tribunal Constitucional)".

Dicho conflicto, apunta la CUP, ha llegado el momento de "que se resuelva con la convocatoria de un referéndum en septiembre de 2017 en el cual se someta a votación binaria si la mayoría de la ciudadanía quiere que Cataluña sea una república independiente".

Recuerda la CUP que hay "un mandato a este gobierno para el despliegue de forma inmediata de la concreción y publicación de la fecha del referéndum y de su pregunta, así como de todas las actuaciones necesarias para garantizar la materialización"."Queremos conocer la fecha y la pregunta ya, presidente", ha sido el mandato de la CUP.

El nuevo PSOE habla ya de un estado plurinacional, pero pocos creen que de un paso más allá. Sería su voladura. Pablo urga en la herida y le pide al PSOE que apuesta por el derecho a decidir y cree que Rajoy puede ser capaz de usar la fuerza para impedir el referéndum.

Fuentes de Moncloa explican que la amenaza del referéndum es más preocupante que la de la consulta del 9N de 2014. Entonces varias asociaciones independentistas convocaron a los catalanes a un proceso consultivo sacando urnas a la calle. El Gobierno admite que haber prohibido las urnas ese día hubiera sido desproporcionado. Pero ahora la situación preocupa más.

El actual escenario es mucho más grave. En esta ocasión es el Gobierno catalán quien está promoviendo una 'ley de desconexión' en el Parlamento y, por lo tanto, ese referéndum tendría una base jurídica ilegal. Es inconstitucional, pero los líderes catalanes de ahora, no ven legitimidad a la justicia española y creen que la ley es un ataque a la independencia.

Moncloa ya habla de medidas coercitivas, entre las que se incluyen precintar colegios electorales o controlar la Conselleria de Educación para impedir el acceso de los catalanes convocados a los mismos.

En el Gobierno se habla de una estrategia integral en la que se incluye la participación de varios ministerios (Presidencia, Interior o Educación, entre otros). Lo que sí tiene claro el Gobierno es que su actuación debe estar contemplada en la ley y ser siempre proporcionada a los hechos.

El equipo de Rajoy no descarta tener que recurrir al artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía de Cataluña. Preguntado sobre ello el Gobierno no es claro y afirma que el plan trazado se encuentra contemplado en la Constitución, no se saltarán ni una coma. El Gobierno habla ya de "medidas drásticas", pero no menciona claramente todavía la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Rajoy ya ha dejado claro por carta a Puigdemont que el referéndum no se va a celebrar de ninguna de las formas. Desde la Moncloa siempre se había argumentado que el adelanto del calendario por parte de los independentistasse debe a que buscan presentarse como víctimas para así poder ir a unas hipotéticas elecciones autonómicas, presentadas otra vez como plebiscitarias, todo ello con el objetivo de lograr más votos. Las espadas siguen en todo lo alto, pero el Gobierno sabe que esta vez las urnas no pueden salir a la calle.