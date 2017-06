INMIGRACIÓN. EL PSOE PIDE UNA MEJOR ATENCIÓN EN MELILLA A LOS MENORES EXTRANJEROS QUE VIVEN EN LA CALLE

Etiquetas

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados que están en Melilla.El Grupo Socialista explica en la exposición de motivos que en los alrededores del puerto de la ciudad autónoma sobreviven, durmiendo en sus escolleras, unos cien niños extranjeros no acompañados, fundamentalmente marroquíes, de entre 8 y 17 años.Estos ‘menas’, acrónimo de 'menores extranjeros no acompañados' por el que se conoce a estos chicos, están sin escolarizar, sin vestido ni alimentación apropiada y regular, sin asistencia sanitaria salvo la de urgencias, y sin asistencia a su salud mental a pesar de la adicción de muchos de ellos a inhalar pegamento. En el puerto de Melilla buscan la ocasión para subirse a un barco como polizones y cruzar el Mediterráneo hasta la Península. El PSOE dice que están en la calle porque se han escapado del Centro Educativo Residencial de Menores ‘Fuerte La Purísima’, “que está desbordado y que no les ofrece o les impide cumplir con su objetivo vital, que es salir de Melilla para llegar a la Península, y para muchos a Europa, donde poder llevar a cabo su proyecto migratorio”. La proposición recuerda que el Defensor del Pueblo ha formulado numerosas recomendaciones a las distintas Administraciones públicas para acabar con este drama de los ‘menas’.El PSOE pide que al Gobierno que asegure el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, “acometiendo, de forma urgente, la situación de los mencionados menores de la calle”, de forma que se dé prioridad a su condición de menores a la de inmigrantes.La proposición, a la que ha tenido acceso Servimedia, también reclama al Ejecutivo que emprenda, en coordinación con las comunidades autónomas, proyectos de integración para los ‘menas’ que se encuentren en la ciudad de Melilla.