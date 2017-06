Juncker justifica expedientes por incumplir cuotas de refugiados: "La solidaridad no es un camino de sentido único"

Etiquetas

El presidente de la Eurocámara apoya los expedientes: "Hay que recordar que hay que cumplir los pactos, que la solidaridad no es sólo recibir"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha justificado la decisión del Ejecutivo comunitario de abrir expedientes sancionadores contra República Checa, Hungría y Polonia por incumplir sus compromisos de acogida de refugiados con la Unión Europea porque "la solidaridad no es un camino de sentido único" y "cada país debe acoger su cuota justa".

"No me satisface para nada iniciar procedimientos de infracción, quiero, me gustaría convencer porque creo que la solidaridad debe venir en primer lugar desde el corazón, Pero si no es así, tenemos que hacer cumplir las decisiones vinculantes", ha dicho el presidente en una conferencia de alto nivel sobre inmigración en la Eurocámara.

"La solidaridad no es un camino de sentido único. Cada país debe asumir su cuota justa", ha justificado, insistiendo en que es una cosa de "responsabilidad".

Juncker ha justificado la apertura de los expedientes sancionadores a los tres países porque "la Comisión tiene que cumplir sus propias responsabilidades" y con ello lanza el mensaje de que se toma dicha responsabilidad de forma "seria" para que se cumpla el acuerdo sobre el reparto de refugiados acordado por los Veintiocho para trasladar al resto del suelo comunitario a 160.000 demandantes de asilo llegados inicialmente a Italia y Grecia.

"Hay que aplicar las normas. No estoy en guerra contra estos tres países. No estoy en un modo agresivo. Aplico las normas", ha zanjado Juncker en una rueda de prensa posterior.

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha respaldado "la decisión firme" de la Comisión Europea de abrir los procedimientos de infracciones contra "países que no han respetado el acuerdo alcanzado".

"Hay que recordar que hay que cumplir los pactos, que la solidaridad no es sólo recibir. También es dar a los demás", ha defendido Tajani, que ha confiado en que la apertura de dichos expedientes "pueda llevar a una solución del problema".

Tajani ha asegurado que "la gran mayoría" de eurodiputados apoya esta decisión de la Comisión para "que se respeten las normas". "La Comisión no está sola en modo alguno", ha remachado, insistiendo en que "es lógico que la guardiana de los Tratados haga respetar las normas" cuando "no se escucha" sus peticiones insistentes para que los países acojan a más refugiados.

Juncker ha avisado a los Gobiernos europeos que "el tiempo de buscar un compromiso" para acordar un mecanismo "robusto" de reparto de refugiados "para el futuro" para "ayudar a los países sometidos a una mayor presión migratoria "por su geografía".

También ha insistido en que el modelo de asilo actual se basa en procedimientos "demasiado complejos, largos y los demandantes no son tratados de la misma manera en cada Estado miembro". "Algunos sistemas de asilo son más generosos que otros. Esto anima la compra de asilo", ha criticado, al tiempo que ha dejado claro que las propuestas de la Comisión de la reforma de asilo "están ancladas en el Derecho Internacional" y busca "armonizar los estándares de protección en la UE" y "poner fin a los movimientos secundarios y la compra de asilo".

Tajani también ha defendido que la Eurocámara trabaja para introducir un sistema "más equitativo y eficaz", recordando que la propuesta sobre la mesa busca "una redistribución automática de los solicitantes de asilo en los países que reciban un exceso y homogeneidad de criterios para obtener el asilo" y ha insistido en que el modelo actual, que deja la carga en un número reducido de países como Italia y Grecia, a los que primero llegan, es "una tremenda injusticia". El pleno de la Eurocámara votará el paquete de reforma del asilo antes de finales de verano.

El presidente de la Comisión Europea también ha defendido el refuerzo de la cooperación con los países de origen y tránsito para combatir las mafias "sin escrúpulos" que trafican con inmigrantes y ha recordado que la UE ha movilizado más de mil millones de euros para proyectos para atajar la inmigración irregular en África. También ha pedido "celeridad" a los Gobiernos y la Eurocámara para que el Plan de Inversión Estratégica para África y los países vecinos estén funcionando "para septiembre".

Tajani también ha subrayado la necesidad de invertir en África y ha defendido el potencial de la diplomacia económica de Europa y ha defendido promover "joint ventures" de pymes entre ambas partes.