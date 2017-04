Nueva Zelanda sigue los pasos de Australia y modifica los requisitos para obtener el visado de trabajador

Etiquetas

El ministro de Inmigración de Nueva Zelanda, Michael Woodhouse, ha anunciado este miércoles una modificación en los requisitos para la obtención del visado de trabajador de alta cualificación en el país, para el que ahora será necesario ganar más de 49.000 dólares.

La decisión de las autoridades neozelandesas se ha tomado apenas un día después de que Australia anunciara el fin de un tipo de visado utilizado por ciudadanos extranjeros --conocido como visado 457-- para reemplazarlo por otros dos nuevos visados: uno de dos años y otro de cuatro para gente "muy preparada".

Woodhouse ha indicado que esta medida se ha tomado con el objetivo de incrementar la calidad de la gente que entre en el país. El líder del populista Nueva Zelanda Primero, Winston Peters, ha señalado que esta política no es más que "un silbato de perro para demostrar que están haciendo algo", según ha recogido 'New Zealand Herald'.

Por su parte, el laborista Andrew Little ha asegurado que los servicios públicos, la vivienda y las infraestructuras no pueden lidiar con los niveles de migración que vive el país, si bien ha indicado que es necesario "tomarse un respiro" porque esta política "no tiene visión, ni liderazgo, ni sirve para solucionar el problema".

La cuestión migratoria ha sido uno de los asuntos clave en las elecciones en Nueva Zelanda, donde la oposición se ha comprometido a reducir la cifra de llegada de migrantes, debido al efecto que ésta tiene en la subida de los precios de la vivienda y en la presión sobre los servicios públicos.

Por su parte, el Gobierno ha insistido en que los fuertes flujos migratorios que recibe el país son una medida del éxito del país y que contribuyen positivamente a la economía nacional.

No obstante, el pasado mes de octubre Woodhouse ya anunció algunos cambios destinados a elevar la calificación que necesitan los migrantes cualificados para obtener la residencia.