RELATORES DE LA ONU AFIRMAN QUE TRUMP VIOLA OBLIGACIONES INTERNACIONALES CON EL VETO MIGRATORIO

- Recuerdan que EEUU está en conflictos de Iraq y Siria y debe ofrecer refugio a quienes huyen. Cinco relatores de Naciones Unidas subrayaron este miércoles que la orden ejecutiva firmada el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viola las obligaciones internacionales de este país en materia de derechos humanos, que protegen los principios de no devolución y no discriminación por motivos de raza, nacionalidad o religión.Esa orden ejecutiva prohíbe la entrada a Estados Unidos durante 90 días a todas las personas de siete países de mayoría musulmana (Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen).“Tal orden basada en la nacionalidad es claramente discriminatoria y conduce a una mayor estigmatización de las comunidades musulmanas”, aseguraron en un comunicado los relatores especiales de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau; las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere; la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; la tortura, Nils Melzer, y la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed."La reciente política de inmigración de Estados Unidos también amenaza con que las personas sean devueltas, sin evaluaciones individuales y procedimientos de asilo adecuados, a lugares donde corren el riesgo de ser sometidas a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en contravención directa de las leyes humanitarias internacionales que defienden el principio de no devolución", advirtieron.La orden ejecutiva de Trump se aplica a las personas de esos siete países, tengan o no visados válidos o estén en tránsito, y afecta a quienes tienen doble nacionalidad porque disponen de pasaporte de una de esas naciones o viajen desde uno de ellos. Los que actualmente residen en Estados Unidos pueden volar a territorio estadounidense, pero no está garantizada su entrada."Esto es profundamente preocupante. Además, nos preocupa que esas personas que viajen a Estados Unidos estén sujetas a detención por un período indefinido y luego sean deportadas", dijeron los expertos de la ONU en derechos humanos.La orden ejecutiva suspende por 120 días todo el programa de refugiados de Estados Unidos, prohíbe indefinidamente la entrada a los refugiados sirios y detiene la entrada planeada de más de 50.000 refugiados en el año fiscal 2017, que comenzó el pasado mes de octubre y terminará el próximo septiembre."En medio de la mayor crisis de migración del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, éste es un gran revés para aquellos que obviamente necesitan protección internacional. Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones internacionales y proteger a quienes huyen de la persecución y los conflictos", subrayaron, antes de concluir: "Estados Unidos también está involucrado en conflictos como los de Iraq y Siria, y su responsabilidad debe extenderse a ofrecer refugio a los que huyen de los conflictos".