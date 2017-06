SEVILLA Y CATANIA SE CONJURAN PARA QUE LA VOZ DEL SUR DE EUROPA Y DE LAS CIUDADES RESUENE EN LA UE

Etiquetas

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el de Catania (Sicilia), Enzo Bianco, coincidieron este viernes en el Fórum Europa en la necesidad de que el sur de Europa y, por otro lado, las ciudades, hagan oír su voz en la UE, en temas como la recepción de los refugiados, y mucho más tras la salida del Reino Unido.Espadas presentó la conferencia que Bianco pronunció desde la tribuna informativa que organiza Nueva Economía Fórum, y en su intervención señaló que el Brexit obliga a la UE a reforzar sus valores, que ponen a los ciudadanos, sus libertades y derechos, “por encima de cualquier otra consideración”.Desde la perspectiva de los territorios, el alcalde de Sevilla llamó a reforzar “el papel de lo local” y la participación de la FEMP (de cuya asociación homóloga italiana fue presidente Bianco) y el Comité de las Regiones (donde también tuvo responsabilidades el alcalde de Catania) en la conformación de las políticas europeas. Y, en referencia al tema concreto de los refugiados e inmigrantes”, sentenció que “no podemos permitir ni tolerar como demócratas” el abandono de personas que buscan un proyecto de vida en Europa; por eso, apuntó que “la Unión Europea tiene que ser más coherente” en este tema.Bianco incidió en este asunto durante su más extensa intervención, con un enfoque similar al de Espadas, alimentado por su experiencia local de que Sicilia siempre ha sido una tierra de emigrantes a Europa, EEUU o Australia. “Esto no es un fenómeno, es una situación de urgencia”, distinguió. “Y la UE tiene que ocuparse del problema. No es aceptable que cada país lo afronte siguiendo su lógica interna”. En concreto, encomendó a España e Italia “el deber de presionar a la Unión Europea para que adopte políticas comunes. No es que entren todos y de cualquier forma, pero sí que tenga una postura común”.Interpelado por las preguntas del coloquio, el alcalde de Catania apostó por que el Comité de las Regiones sea una especie de cámara territorial dentro de la UE, y no simplemente un órgano consultivo, y por que “la opinion de las ciudades se escuche más” en la UE, para amortiguar la preponderancia de los estados a través del Consejo Europeo. “Mucho depende de nuestra capacidad para adoptar una postura valiente en los campos significativos”, reconoció.Además, adoptando el enfoque meridional, señaló que “la cooperación bilateral entre Italia y España es vital para que se oiga cada vez más la voz del sur de Europa”, especialmente tras el “error” del Brexit, cuyas razones dijo que entiende pero que relegará al Reino Unido “a una posición más marginal”. En cambio, Bianco pasó de puntillas por la pregunta que se le formuló sobre el proceso independentista en Cataluña, refugiándose en que “hay un principio de no interferencia”en este asunto, y se limitó a manifestar que conoce y respeta profundamente el sentido de orgullo e identidad de los catalanes”.