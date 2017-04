Santos pide no caer en la "xenofobia" y solidarizarse con los venezolanos en la frontera

Etiquetas

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha pedido a los ciudadanos que no caigan en la "xenofobia" y se solidaricen con los venezolanos un día después de que el Departamento de Migración colombiana recordara que desde el próximo 1 de mayo los venezolanos necesitarán la tarjeta de movilidad fronteriza para entrar en el país.

"Una vez más llamo a que los colombianos adoptemos esa actitud, que no comencemos a culpar a los venezolanos, sobre todo en la frontera, de todos nuestros males", ha indicado en un acto desde Cúcuta, una de las localidades que comparte frontera con Venezuela. "Todo lo contrario, vamos a extenderles una mano solidaria y decirles: 'Hermanos, estamos con ustedes'", ha agregado.

Santos ha hecho hincapié en la hermandad que une a los ciudadanos de ambos países, señalando que Colombia y Venezuela "han crecido juntos" y matizando que la frontera es "una línea" que debe "unir y no dividir".

"No podemos caer en la xenofobia, en la discriminación. No podemos dedicarnos a culpar a otros ni señalarlos con el dedo, porque eso no es lo correcto, no es lo que conviene en este momento", ha indicado, recordando la necesidad de "demostrar" la generosidad del colombiano.

Las declaraciones de Santos llegan un día después de que el director del servicio migratorio de Colombia, Christian Krüger, explicara que con la tarjeta de movilidad fronteriza se busca "facilitar la movilidad y continuar garantizando una frontera segura y ordenada", además de que con ella Bogotá dispondrá de un "mayor control" de las personas que cruzan la frontera y de cuántas veces lo hacen.