Una semana a no olvidar previa a la de censurar: May, Puigdemont y Aznar

La semana ha tenido tres protagonista. El primero Theresa May, la premier británica nos tuvo en vilo con su apuesta electoral. Jugó y perdió o, al menos, no ganó. La lección en Inglaterra es que las encuestas no son urnas. También que hay una fractura intergeneracional. Los jóvenes estaban por permanecer en la Unión Europea, los mayores por el Brexit. Los mayores votaron May, los jóvenes en contra. A partir de ahora May no lo tendrá fácil. Necesita a los Unionistas del Ulster, Irlanda del Norte, para gobernar y allí el Brexit perdió. La frontera entre las dos Irlandas ya no existe ¿Cómo mantener esa apertura y salir de la UE? Tendrá que ceder en otras cosas para mantenerla. Por ejemplo asegurara la residencia, sino la nacionalidad, a los europeos de la UE que trabajan ya el Reino Unido. Falta altura de miras en los políticos ingleses, pero también en el pueblo ¡Ya veremos en que acaba todo esto!

Aznar volvió a dar patadas en las espinillas a sus ¿ex-compañeros? Formalmente aún sigue siendo militante del PP ¿Paga la cuota? No se sabe, pero no parece estar muy contento con ellos. La última ha sido alabar a Albert Rivera en la clausura de la reunión del Instituto Atlántico que el preside. Lo reconoció como la opción liberal y centrista, que el siempre soñó. Él que según las crónicas ni siquiera votó la Constitución y, por supuesto nunca lo hizo a UCD. Ya lo dijo el poeta: "no hay peor enemigo/ que el amigo despechado/ el que está resentido/ por caer en el olvido". Lo mejor que se puede decir de él y de sus ex-comilitantes es que falta altura de miras. Sobre todo si no se olvida que parte de los problemas del PP de Rajoy, los de la corrupción, tuvieron sus orígenes en la época en que lo presidía Aznar ¿o no?

Y Puigdemont, por último, nos deleitó con la fecha y la pregunta sobre el referéndum sobre la independencia catalana en el viernes, al acabar la semana. Otra incongruencia más. El 1 de octubre tiene tres efemérides. En 1936, en Burgos, se proclamó a Franco Jefe del Estado español. En 1949, Mao proclama la República Popular China. En 1934 parece que nació el Pato Donald, la creación de Disney. Los dos primeros son dictadores y el tercero un personaje de cómic, es decir irreal ¿Cual de estos mensajes ha querido mandar el president?

Semana de incongruencias, que coronó una moción de censura propagandística en la Comunidad de Madrid a Cifuentes. El ensayo de la de esta semana. Ya sabe Rajoy lo que le espera: ataque por corrupción. Al que unirán con premura la sentencia del Constitucional sobre el Decreto-Ley de amnistía fiscal. Nos espera propaganda a raudales, los ministros en tribuna y Rajoy buscando matar al morlaco de Iglesias, a ser posible con descabello ¿Saldrá por la puerta grande o oirá los tres sonidos del final de una faena sin acabar? Al fin y al cabo estamos en la Feria de San Isidro.