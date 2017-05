Pablo Iglesias logra un imposible el 1 de mayo: poner de acuerdo al PSOE

Etiquetas

Es una fijación y su gran objetivo político. Pablo Iglesias quiere ocupar el lugar del PSOE a cualquier precio. Si el primer golpe fue intentar convertirle en muleta del PP apostando por una moción de censura sin posibilidades de éxito, también utilizó el 1 de mayo para enviar un mensaje al PSOE.

¿De qué habló Iglesias arropado tras la pancarta? De la corrupción, de la precariedad... pero, sobre todo, del PSOE. Por ejemplo, envió una carta al partido socialista para que reflexione sobre su posición y les apoye en la moción de censura. Sin embargo, la respuesta socialista ha sido unánime. El líder de Podemos ha conseguido, sin querer, cambiar el paso de los titulares de prensa sobre la corrupción del PP, tema central del Primero de Mayo en Madrid para CCOO Y UGT.

Hemos mandado está carta al PSOE porque nos estamos jugando nuestro estado de derecho y aquí no deberían entrar los intereses de partido. pic.twitter.com/IiNjSWcZIV 1 de mayo de 2017

El líder de Podemos pidió a los socialistas que cambien de actitud, que dejen de pensar en sus primarias y piensen en España. "Se equivocaron al facilitar que Rajoy fuera presidente, se equivocaron al sostenerlo con el Pacto de Estabilidad, se han vuelto a equivocar al juntar sus votos con Cs y PP para evitar que Rajoy comparezca en Pleno (del Congreso) para dar explicaciones sobre la operación Lezo". "Les pediría que reflexionasen", agregó. Iglesias ahondó en su idea y añadió que "es una cuestión de urgencia y tiene que ser pronto".

Sánchez, Susana y Patxi, contra Iglesias

Parece que al menos este primero de mayo la estrategia le ha salido mal. En vez de dividir a los socialistas ha conseguido que los tres aspirantes a liderar el PSOE hayan lanzado el mismo mensaje. Iglesias ha conseguido recordar lo que ya algunos socialistas habían olvidado o tratado de olvidar: su 'no' a la investidura de Sánchez.

El movimiento y la escenografía de la propuesta de la moción de censura recuerda mucho a lo que Iglesias hizo hace un año cuando pidió la vicepresidencia y seis ministerios. Ya lo dijo el portavoz Hernando: "Ya no nos va a volver a engañar". Por eso hoy todos han respondido con contundencia. Tanto Pedro, Susana como Patxi no han tardado en calificar al líder de Podemos, y no de forma muy cariñosa. "Sparring", "aliado de Rajoy" y "egocéntico" han sido los titulares.

Pedro Sánchez, que ha acudido a la marcha celebrada en Lleida, ha afirmado que "Pablo Iglesias puede presentar esta moción, pero hace un año no hubiera hecho falta. Pablo Iglesias es una suerte de sparring para Mariano Rajoy y esa es la diferencia entre él y nosotros, que él actúa como un sparring para Rajoy y nosotros queremos derrotar a Rajoy; son cosas bien distintas".

su propio ego". Criticó que lo único que ha logrado es "desviar la atención" y, en un día en el que "deberíamos estar pidiendo responsabilidades y explicaciones al Gobierno de España, de lo que estaba haciendo ante los casos de corrupción, se habla del señor Iglesias". Susana Díaz también ha hablado desde Villafranca de los Barros (Badajoz): "El 1 de mayo es mucho más importante que hablar de Pablo Iglesias y de". Criticó que lo único que ha logrado es "desviar la atención" y, en un día en el que "deberíamos estar pidiendo responsabilidades y explicaciones al Gobierno de España, de lo que estaba haciendo ante los casos de corrupción, se habla del señor Iglesias".

"moción de censura fantasma" un movimiento de Iglesias que solo ha logrado que no "se hable de la corrupción del PP". Ha añadido que "el Patxi López, presente en Bilbao, ha calificado comoun movimiento de Iglesias que solo ha logrado que no "se hable de la corrupción del PP". Ha añadido que "el PSOE no se puede dedicar a seguir lo que haga el señor Iglesias" y le ha llamado "el mejor aliado que tiene Mariano Rajoy" debido a su "política espectáculo".

"Cada vez que ha habido un momento trascendental para adoptar una decisión, Pablo Iglesias ha votado con el PP. Pablo Iglesias fue el que impidió que hubiera un Gobierno de cambio en este país y que no gobernara Mariano Rajoy", ha añadido el político vasco.

Iglesias contraataca

Horas después de los dimes y diretes a cientos kilómetros de distancia, Pablo Iglesias se acercó virtualmente a Pedro Sánchez para echar más leña al fuego a través de Twitter. El día 30 de abril, el candidato socialista dijo en un acto en Mérida que "Iglesias le sienta como un guante a Rajoy porque cuando pudo elegir entre un presidente socialista o Rajoy, eligió a Rajoy". El líder de Podemos le ha respondido a los ataques con otro tuit en los que incluye capturas de varias declaraciones de Pedro Sánchez en el programa Salvados: "Estimado @sanchezcastejon no hace falta que te responda yo. Puedes responderte tú mismo. Ojalá tu partido rectifique. Saludos".

Estimado @sanchezcastejon no hace falta que te responda yo. Puedes responderte tú mismo 👇Ojalá tu partido rectifique. Saludos pic.twitter.com/YI57lbOYwG — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 1 de mayo de 2017

Los tres apoyan la derogación de la reforma laboral

Por si fuera poco, en este Primero de Mayo, los tres candidatos a Secretario General en las Primarias del PSOE, también coincidieron a la hora de apoyar la derogación de la reforma laboral de 2012 (algo que en su día Jordi Sevilla no dijo tan tajantemente y que en caso de llegar al poder puede ser una promesa difícil de cumplir), uno de los mensajes más repetidos en la Puerta del Sol por parte de Fernández Toxo y Pepe Álvarez, líderes de CCOO y UGT respectivamente.

Para Pedro Sánchez, lo ideal sería aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores "que derogue la reforma laboral". El político madrileño ha lamentado que existan también trabajadores pobres que no llegan a final de mes e "hijos que tienen que hacerse la merienda y hacer los deberes solos como consecuencia de la conciliación laboral y familiar que es imposible".

Susana Díaz ha sido tajante: "Hay que derogar una reforma laboral injusta que ha precarizado el empleo y lo ha hecho indigno".

En la misma línea, Patxi López ha afirmado que "estamos hablando de los derechos de los trabajadores y del mercado laboral. El PSOE no puede apoyar unos Presupuestos que, para cumplir compromisos europeos, sigan adelgazando la columna de los gastos y no hablemos de cómo engordamos la de los ingresos, que es de lo que se trata en este país".