ÁBALOS AVANZA QUE EN LA EJECUTIVA HABRÁ MÁS DE UNO AFÍN A SUSANA DÍAZ

- Deja entrever que el PSOE se abstendrá en la moción . El portavoz del PSOE en el Congreso, y persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, avanzó este martes que en la Ejecutiva que está preparando el secretario general del PSOE habrá más de una persona afín a Susana Díaz.En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Ábalos afirmó que “el secretario general quiere contar (en la Ejecutiva) con personas que apostaron por la candidata Susana Díaz, no una, habrá más". Como símbolo de la integración, de igual forma que se le ha ofrecido a Patxi López un puesto en la nueva Dirección. Sobre su encaje en el nuevo PSOE, se limitó a decir que hará lo que le digan y que estará donde le digan aunque confesó que tiene sus “preferencias”. Por el momento, Ábalos se está haciendo cargo de la Portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y él se encarga de apostillar que de manera “provisional” aunque, fuentes socialistas, creen que podría quedarse en esa función pese a que Sánchez también está barajando hacerlo secretario de Organización.Confirmó que Óscar Puente, alcalde de Valladolid, será el portavoz del PSOE una figura de nueva creación a nivel federal pero que ya existe en otras Ejecutivas regionales. En esta línea, dijo que no se quiere perder la “portavocía coral” que ha tenido el equipo de Sánchez en estas primarias, porque ha funcionado, pero que “el portavoz formal será Óscar”.CATALUÑAEn clave interna, apuntó que la posición de Sánchez sobre la cuestión de Cataluña no ha variado y mantiene que España es una nación de naciones, porque “eso hace grande a España”, y lanzó un mensaje “a los preocupados” de que no se saldrán de la postura de la Declaración de Granada. Pero advirtió que tampoco se puede “blindar” esta postura del partido, que se produjo en un momento dado, sino que hay que fijar una posición actual. “Estamos planteando la reforma de la Constitución y ahora la Declaración de Granada, ¿la vamos a blindar?”, se preguntó. MOCIÓNAfirmó que el “adversario” del PSOE es el PP porque son la “fuerza hegemónica de la derecha de este país”, y representan “intereses contradictorios”, mientas que con Podemos “no hay esa confrontación de intereses” sino de políticas. “Como mucho, Podemos es un contrincante, un rival en un espacio político en el que hasta ahora éramos hegemónicos”, reconoció.El portavoz socialista dijo que la posición que tendrá el PSOE ante la moción de censura “no está definida” y que se conocerá la semana que viene. Si bien, dejó entrever que será abstención, como a él le gusta personalmente, porque “hay tantos motivos para censurar” al Gobierno de Rajoy que no pueden hacerse “la foto juntos”. “Hay motivos mas que suficiente para censurar, pero la alternativa no nos parece creíble”, agregó.