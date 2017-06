PSOE. ÁBALOS: “NO CREO QUE A CORTO PLAZO VAYA A HABER UNA MOCIÓN DE CENSURA”

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, descartó este viernes que la nueva dirección del Partido Socialista esté barajando una moción de censura en fechas próximas, pese a los intentos de entendimiento con Podemos y Ciudadanos para desbancar al PP del Gobierno.“No creo que a corto plazo vaya a haber una moción de censura”, dijo Ábalos en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, cuando se le preguntó si habrá una iniciativa de este tipo antes de Navidad. Y aprovechó para bromear afirmando que esta semana se ha vivido una moción, cuando la última fue hace 30 años, y no se puede pensar en una cada “tres meses”. Ábalos, que reiteró varias veces que “el lunes” acaba su “compromiso” como portavoz parlamentario, señaló que todavía hay que “sacar conclusiones” de la moción de censura de esta semana, ver su efectividad y analizar si ayuda o no esta iniciativa parlamentaria al objetivo de impedir la continuidad del PP en el Gobierno. El futuro secretario de Organización del PSOE, una vez que se apruebe su nombramiento este fin de semana, dijo que hay quienes “buscan puntos de encuentro” y los que “solo buscan diferenciarse”. Reconoció que con Podemos comparte la “sensibilidad frente a la injusticia” y que pueden diferenciarse en la actuación y en “cómo introducimos y priorizamos esto en nuestra estrategia política”, mientras que otros están “empeñados en la diferenciación”. “Muchas veces, cuando la identidad es mayor, más esfuerzo en buscar la diferenciación y mas forzada resulta”, dijo.Ante el actual Parlamento “tan plural y fraccionado”, dijo que si se quieren dar respuestas a los problemas de los ciudadanos “tenemos que buscar los puntos de encuentro. Si nos empeñamos en diferenciar, es evidente que vamos a ser muy estériles, o simplemente van a tener capacidad de imponerse las minorías, mayoritarias, pero minorías”.En este sentido, lanzó un nuevo mensaje a Ciudadanos al afirmar que en el Congreso “hay fuerzas que vinieron con un deseo y manifestación expresa para cambiar la situación y, lejos de ello, han consolidados viejas situaciones”.Con el PP, Ábalos dejó claro que “a priori tampoco vamos a ponernos en el 'no' a todo lo que venga”, pero “no les vamos a salvar” y todo lo que se pueda apoyar tendrá que ser “muy negociado”. “Estamos enfrente del PP”, no para estar de “acompañante ni para ser muletillas ni salvavidas”, indicó, dejando en el aire que puedan volver a apoyar el 'techo de gasto' del Gobierno, como ocurrió al inicio de esta legislatura. No obstante, insistió en que buscarán el “entendimiento con las fuerzas que vienen a cambiar y regenerar el país” y que eso es más fácil cuando hay “cohesión interna”, lo que, a su juicio, saldrá del 39 Congreso Federal de este fin de semana.