PSOE. ÁBALOS: “LA EJECUTIVA DE PEDRO SÁNCHEZ NO ES UNA EJECUTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INTEGRACIÓN”

José Luis Ábalos, que será a partir de este fin de semana el nuevo secretario de Organización del PSOE, afirmó hoy que “la Ejecutiva de Pedro Sánchez no es una Ejecutiva desde la perspectiva de la integración”.Así lo dijo en una entrevista en RNE recogida por Servimedia cuando se le preguntó por el nuevo equipo de dirección del PSOE que está confeccionando el secretario general y en el que sólo aparece, por el momento, el nombre de Patxi López entre quienes no apoyaron la candidatura de Pedro Sánchez. “La Ejecutiva de Pedro Sánchez no es una Ejecutiva desde la perspectiva de la integración, además que todo el proceso no venía exigiendo esa integración. Otra cosa es que siempre queda bien decir esto de integrar, coser, pero desde el punto de vista realista, es normal, y dado los antecedentes, que en esta ocasión, y dados los resultados de las primarias, Pedro Sánchez quiera tener un equipo en el que confiar y que le resulte efectivo”, reconoció.EFICACIA Y COMPROMISOEl actual portavoz parlamentario, papel que sólo desempeñará hasta “el lunes” como él mismo se encargó de repetir, insistió en que Sánchez ha hecho un equipo “donde se prime la eficacia del compromiso político que tiene que desarrollar”, porque “es por donde se le juzgará”, y para que “no tenga que estar vigilando ni preocupado por la cohesión de este equipo”. De esta manera, reconoció que Sánchez quiere evitar lo que le ocurrió en el anterior mandato, cuando, para contentar a todos y atender las cuotas territoriales y a los llamados ‘barones’, formó una Ejecutiva que no le era afín y que al final se le volvió en contra y provocó su dimisión en el Comité Federal del 1 de octubre. “Hay que recuperar lo que fueron las ejecutivas del partido cuando éstas funcionaban, que nunca estaban sobre el criterio de integración, sino sobre la eficacia para el proyecto político”, añadió. En este sentido, Ábalos dijo que Sánchez ha elegido a personas “no por la integración, sino por la utilidad”, como el caso de Patxi López, a quien le ha encargado Política Federal, un área en la que “todos vimos en el debate que sabía mucho sobre ella”, bromeó. Agregó que “para la integración están los órganos de representación, y ahí es donde tiene que estar necesariamente la pluralidad” que existe en el PSOE.En esta línea se enmarca la elección de Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura que hizo campaña por Susana Díaz, para liderar el Consejo de Política Federal. Ábalos se esforzó en remarcar que Vara “no entra como tal en la Ejecutiva”, sino que por presidir este órganos consultivo tiene derecho a asistir, al igual que el portavoz parlamentario, a las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal, “pero no es miembro”. De esta manera reafirmó el deseo de Sánchez de que en la Ejecutiva, en esta ocasión, no haya ningún secretario general territorial y Vara lo es de Extremadura.