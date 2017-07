EL PP NO ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES PESE A DENUNCIAR IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DE PODEMOS Y CIUDADANOS

Etiquetas

El PP dijo hoy en el Senado que no acudirá a los tribunales pese a haber denunciado este jueves que Podemos y de Ciudadanos han cometido irregularidades en su financiación, algo que los populares sostuvieron durante la comisión que analiza las cuentas de las fuerzas políticas.Al término de las comparecencias en la comisión, Luis Aznar, senador del PP que intervino en nombre de su partido, explicó que no denunciarán las irregularidades de financiación que ven en Podemos y Ciudadanos porque creen en la división de poderes y los senadores “ni somos los fiscales del Reino ni los jueces de ningún tribunal”. “No nos vamos a dedicar a algo que no es nuestro ámbito”, remárcóAznar fue el único senador que, por espacio de 40 minutos, interrogó al responsable de finanzas de Podemos, Daniel de Frutos, y luego, por más de una hora, al de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. El resto de portavoces de los partidos no intervinieron, en protesta por el planteamiento del PP respecto a esta comisión."TRABAJO CONSTRUCTIVO"Tras reiteradas preguntas de los periodistas sobre si el PP piensa denunciar esos casos, Aznar dijo que “aquí nadie esta fiscalizando nada. Nuestra labor es estudiar, que es muy distinto”. Y agregó que están en el legislativo por lo que están “haciendo un trabajo constructivo” y “vamos a seguir, no fiscalizando, sino estudiando”.Durante la comisión, el PP acusó a Podemos de blanquear dinero del extranjero a través del ‘crowdfunding’ y de los microcréditos, fórmulas que los populares consideran "ilegales" al no contemplarse en la Ley de Financiación de Partidos.Mientras, el senador popular arremetió contra Cs porque dice que quieren ser “el ‘Mr. Proper’ de los partidos” pese a acaparar el 67% del conjunto de irregularidades financieras detectadas por el Tribunal de Cuentas en las finanzas de los partidos.