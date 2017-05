CCOO Y UGT VEN ADECUADA UNA MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS CONTRA RAJOY

Etiquetas

-Expresan su “decepción” y “tristeza” con los partidos de la oposición. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, manifestaron este lunes su acuerdo con la propuesta de Podemos de iniciar los preparativos para llevar a cabo una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por los casos de presunta corrupción.En una entrevista en la SER recogida por Servimedia, Toxo señaló que “ese vehículo es perfectamente válido, como podría haber sido otro para llevar al Parlamento un debate que está en la sociedad en clave de alarma”, en referencia a los casos de presunta corrupción en el PP.“Lo anormal” para el líder de CCOO es que los medios de comunicación “están un día sí y otro también con la corrupción a vueltas” y el Parlamento “difiera su debate a la creación de una comisión” que la investigue pero que “ya veremos si se crea”.Esta iniciativa de Podemos “me parece bien, como podría haber sido otra, y el conjunto de los partidos debería volcarse en un debate, pero no para recriminarse unos a otros la situación, sino para intentar buscar los elementos que permitan que esta situación no vuelva a repetirse”.En esta misma línea se expresó el responsable de UGT, para quien “lo que no es aceptable es que eso (la corrupción) no se discuta en sede parlamentaria” y “lo razonable es que de esa manera o de otra manera eso se lleve adelante”.“DECEPCIÓN” Y “TRISTEZA” CON LA OPOSICIÓNPor otra parte, Toxo y Álvarez se refirieron al papel que han jugado los partidos de la oposición en el Parlamento desde las últimas elecciones generales.Para Álvarez, el hecho de que la oposición no haya derogado algunas normas como la llamada ‘Ley mordaza’ teniendo “una mayoría” le provoca “decepción y tristeza”.El líder de UGT observó que “después de las últimas elecciones hay resacas en los partidos y eso les está haciendo perder demasiado tiempo”, aunque aseguró que mantiene “cierta esperanza de que se pongan las pilas porque si no, la ciudadanía les va a obligar”.Para Toxo, “la que está decepcionada es esa parte de la sociedad española que depositó su voto en formaciones que hablaban de cambio político, cambio económico y social” pero que finalmente “no supieron gestionar” los resultados electorales.“Creo que la oposición tiene que tener una posición mucho más firme en aquellos elementos relevantes para la vida de la ciudadanía”, afirmó para agregar que “una acción parlamentaria mucho más firme doblaría la voluntad de un Gobierno que se ha instalado en la austeridad”.Además, Toxo fue preguntado por la posibilidad de que Podemos esté buscando un candidato independiente y aseguró no tener conocimiento de ello, “lo único que he escuchado es que han invitado al PSOE a identificar” uno, y del mismo modo, negó rotundamente que se lo hayan propuesto a él.Preguntados ambos dirigentes sindicales por el candidato que prefieren para dirigir el PSOE, ni Toxo ni Álvarez señalaron nombres. Desde UGT desearon al partido “encontrar su camino”, y CCOO añadió “que se recupere de la situación” en la que se encuentra en estos momentos porque “o la izquierda se une, o será muy difícil desalojar” las políticas del PP.Finalmente, Álvarez fue preguntado por la situación en Cataluña, y en concreto, si debe convocarse el referéndum de independencia, y señaló que “cualquier consulta que se convoque en Cataluña tiene que tener como elemento fundamental el que su resolución sea vinculante” pero que la salida pasa por “el diálogo y el entendimiento” entre el Gobierno central y la Generalitat.Álvarez manifestó cierta esperanza para el acuerdo al afirmar que “si no está convocado ya (el referéndum) a las alturas a las que estamos es porque todavía hay un espacio para poder acordarlo”.