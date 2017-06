RIVERA ADVIERTE DE QUE UN PEDRO SÁNCHEZ "PODEMIZADO IMPIDE CUALQUIER TIPO DE RELACIÓN"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió este viernes de que un secretario general del PSOE "podemizado" como parace estar Pedro Sánchez "impide cualquier tipo de relación" con los demás partidos. Durante una visita a Córdoba, Rivera emplazó al PSOE a "aclararse" sobre si piensa o no promover una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Pidió a los socialistas "ser serios", intentar ganar al PP en las siguientes elecciones, "que serán de aquí o tres o cuatro años", y mientras "trabajar" para controlar al Gobierno y sacar adelante reformas. Que Pedro Sánchez renunciara a su escaño y ahora no esté en el Congreso de los Diputados, añadió, "no es culpa de los españoles", y por ello no se puede "poner patas arriba a España para que el señor Sánchez recupere su escaño". Rivera subrayó los acuerdos de Ciudadanos con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, porque el PSOE de esa comunidad "no levanta el puño y canta la internacional", y dijo a continuación que un Sánchez "podemizado impude cualquier tipo de relación" con partidos como el suyo. Si el PSOE "algún día vuelve a ser un partido moderado" y quiere llegar a ese tipo de acuerdos "ahí estaremos", añadió. Rivera insistió en que la moción de censura es un mecanismo constitucional "excepcional" que no puede ser activado "cada tres cuartos de hora", por lo que pidió a los demás partidos que contribuyan a la estabilidad en vez de debatir "sobre mociones de censura, manifestaciones o autobuses, porque con eso los españoles no ganan nada". Considera además una "broma de mal gusto" que se suguera la posibilidad de que Ciudadanos, que lleva años "luchando por la unidad" de los españoles pueda participar en un gobierno catalán junto a partidos como ERC. Si Sánchez quiere "copiar" a Podemos y pactar con independentistas, dijo, se lo tendrá que explicar a Susana Díaz, a Felipe González, a Guillermo Fernández Vara y a "muchos socialistas que no comparten" esa vía. Una vez superado su Congreso Federal, concluyó, Sánchez tendrá que demostrar "en breve" en el Congreso de los Diputados si está con Ciudadanos en la regeneración o solo quiere "quitar" al PP pactando con Podemos y con los independentistas. Los españoles, advirtió, quieren soluciones, no "trifulcas ni batiburrillos".