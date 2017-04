AGUIRRE. VILLACÍS (CS): "NO ES EL CASO AGUIRRE. ES EL CASO PP"

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, subrayó este lunes que el caso por el que ha dimitido Esperanza Aguirre no solo le afecta a ella, sino a todo el PP, por lo que pidió a los ciudadanos que marquen en las urnas "el final de una era". "No es el caso Aguirre. Es el caso PP", dijo Villacís en rueda de prensa después del anuncio de dimisión de la que ha sido hasta ahora portavoz del PP en el consistorio y convencida de que ha tomado esa decisión "acorralada y acosada" por la corrupción. Celebró que Aguirre haya asumido responsabilidades por no haber "vigilado" lo que hacían personas a las que ella había nombrado y por una "evidente falta de controles" que permitió a algunos enriquecerse "a manos llenas" mientras muchos ciudadanos lo pasaban "muy mal". Sin embargo, alertó, "se engañan quienes piensen que éste es el caso Aguirre. No es el caso Aguirre", aunque ella haya tenido "el foco" tras la detención de su sucesor Ignacio González. "Es el caso PP", sentenció, partido con una "responsabilidad directa" por no haber "querido controlar" lo que sucedía. Es más, añadió, "todo apunta a que ha querido promover determinadas prácticas" y prueba de ello es que "cuesta mucho" comprometer a ese partido con la regeneración democrática. Villacís pidió a los ciudadanos que "no se inmunicen" ante la corrupción, porque lo ocurrido tiene que marcar "el fin de una era" y el PP tiene que "empezar desde ya a pagarlo en las urnas". La dirigente de Ciudadanos subrayó que si el PP hubiera confiado en el PP de Madrid no habría exigido un acuerdo contra la corrupción a Cristina Cifuentes, y se mostró además convencida de que sin la presión de los otros grupos en la Asamblea la presidenta regional no habría enviado a la Fiscalía el informe sobre el Canal de Isabel II.