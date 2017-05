(AMPLIACIÓN) PSOE. RAJOY ASEGURA QUE “NO VA A HABER ADELANTO ELECTORAL” Y SE ABRE AL “ENTENDIMIENTO” CON SÁNCHEZ

Etiquetas

- Subraya que el retorno de Pedro Sánchez al frente del PSOE “no cambia nada”. El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, declaró este lunes de manera insistente que “no va a haber adelanto electoral” tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y se mostró dispuesto “a intentar llegar a entendimientos si se puede” con el secretario general de los socialistas.En rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy avanzó que llamará a Sánchez para felicitarle por su vuelta a la dirección del PSOE y explicó que si no lo había hecho todavía era “para no molestarle”. “Razones de agenda”, apostilló.El jefe del Ejecutivo manifestó varias veces que no prevé acortar la legislatura y aseveró que “tras el disparate de 2016, conmigo no cuenten para generar inestabilidad”, porque su apuesta es por “la solidez, la sensatez y el sentido común”. Además, indicó que no cree que el PSOE piense ahora "cosa distinta" que no sea defender la soberanía de España y, por eso, subrayó que espera mantener con este partido acuerdos políticos de interés nacional.ENTENDIMIENTOS“No voy a disolver la Cámara y con el PSOE para mí no cambia nada. Yo voy a intentar llegar a entendimientos si se puede, y si no se puede, no llegaremos a entendimientos”, razonó Rajoy. A puerta cerrada, según fuentes del PP, se expresó de forma similar y transmitió a los suyos la siguiente consigna: “Hablaremos con el PSOE si quiere y nos entenderemos si quiere”.Rajoy defendió su gestión al frente del Gobierno en los últimos meses, “que no han sido fáciles pero se han aprobado temas muy importantes para España", dijo refiriéndose a la política europea, al real decreto sobre la estiba, al tratado de libre comercio con Canadá o al ‘techo de gasto’. Lo “fundamental” ahora, prosiguió, es “mantener la estabilidad y la política económica”.“En algunos temas sería muy positivo el concurso del PSOE y no veo por qué no se va a producir”, declaró con un moderado optimismo, antes de presuponer la “ayuda” de los socialistas frente al desafío independentista y en materias como la política europea o la de defensa. “Por tanto, no veo mayores dificultades”, apuntó, abriéndose también a la posibilidad de buscar mayorías “de otra manera” si el PSOE se cierra en banda.En la reunión del Comité Ejecutivo del PP, Rajoy también aludió a la importancia de ahondar en las negociaciones para sacar adelante el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque no citó en ningún momento al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, coaligado electoralmente con el PSOE y que podría convertirse en la clave para la aprobación de las cuentas públicas.