(AMPLIACIÓN) BÁRCENAS COMPARECERÁ EL 26 DE JUNIO EN LA COMISIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP

- El Partido Popular ve “ilegal” la comisión de investigación y la oposición denuncia “amenazas” para impedirla. El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas comparecerá el próximo 26 de junio en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la supuesta financiación ilegal de este partido.El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, afirmó este miércoles que esta comisión de investigación es “ilegal”, porque no se ha delimitado su margen de actuación, y denunció el “paripé” de PSOE, Podemos y Ciudadanos para “impedir” mejorar la calidad democrática. Maíllo, en rueda de prensa en el Congreso, dijo que ha habido un acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos por “razones electorales” y porque “quieren tapar sus propias vergüenzas”, al no permitir que se investigue la financiación de todos los partidos.Por este motivo, insistió en que “puesto que quieren tapar sus propias vergüenzas, se las sacaremos en el Senado”, en referencia a la comisión sobre la financiación de todos los partidos.Asimismo, anunció que el PP ha presentado un recurso de amparo a la Mesa del Congreso para que resuelva las dudas de los populares sobre su solicitud de que se delimite la actuación de esta comisión. También denunció que el acuerdo alcanzado por la oposición para que los extesoreros sean los primeros en comparecer en la comisión de investigación esconde una “intención perversa” de los tres partidos que “perdieron las elecciones” generales y que pretenden “desviar el poder” del partido mayoritario. Martínez-Maíllo afirmó que el PP “no tiene nada que ocultar”. Felicitó a Podemos por ser “el gran beneficiado” de este acuerdo, en el que ha encontrado al PSOE como su “gran aliado”, y se preguntó “qué pinta” Ciudadanos en un pacto con “extremistas” y “radicales”. QUE EL PP DEJE DE HACER EL “RIDÍCULO”Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, pidió a los responsables del PP que “dejen de hacer el ridículo y acaben ya con la pataleta” y asuman la realidad de que “no son mayoría absoluta” y el resto de partidos puede “marcar la agenda de este Parlamento”.Además, dijo que esa “realidad” es que “el PP lleva 20 años financiándose ilegalmente”, como se está investigando en los tribunales, y lo que se busca en la comisión es que se diriman las responsabilidades políticas. Rodríguez recordó que el Partido Popular votó en el Pleno del Congreso a favor de la creación de la comisión de investigación, por lo que denunció que, con su estrategia, el PP quiere “bloquear” esta comisión. Pero agregó que “hay urgencia” por que empiece a trabajar, ya que “cada día nos desayunamos” con un nuevo caso. La portavoz socialista señaló que Bárcenas será el primero en comparecer porque es una “pieza clave”.La parlamentaria de Unidos Podemos Carolina Bescansa consideró “ridículo” que los populares aseguren que esta comisión es ilegal y denunció que el PP incluso “amenazó” al resto de integrantes de este órgano con ir a los tribunales para paralizar la comisión. “Han amenazado con denunciarnos en una estrategia de querer enfangarlo todo”, explicó Bescansa, quien pidió al PP “que deje de intimidar” para impedir el “buen trabajo” de este órgano. Dijo que se trata de una de las comisiones “más importantes de la democracia”, con la que quieren desvelar la relación de todos los casos de corrupción que salpican al PP. CS NO ENTIENDE LOS "NERVIOS"El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, reiteró que el PP firmó y respaldó en el acuerdo de investidura la creación de esa comisión de investigación sin establecer ningún límite temporal ni espacial, por lo que “nos extraña muchísimo que ahora venga con esas”. Cantó reconoció que a su grupo le hubiera gustado “por sensatez y por práctica” acotar “un poquito” el ámbito temporal de la investigación, y por eso propuso que abarcara la etapa de Rajoy como presidente del PP, pero sobre eso ha pesado su compromiso de no vetar las peticiones de documentación y comparecencias que formularan otros grupos. Denunció que el PP “en ningún momento se ha sentado” a negociar con los demás grupos parlamentarios, sino que desde el primer momento ha intentado “dinamitar” el inicio de los trabajos. “No entendemos muy bien los nervios” que están demostrando los dirigentes de ese partido, aseguró Cantó, que les pidió que “se serenen” y no contribuyan a que cada sesión de la comisión sea “un show”. Después de que Maíllo les acusara de aliarse con “radicales” para atacar al PP, Cantó le respondió que los hechos investigados son suficientemente “graves” como para llegar hasta el final y que no hay “nada más radical” que no combatir la corrupción. Joan Tardà, portavoz de ERC, criticó los argumentos de Maíllo y le dijo que no se puede decir “mirando a los diputados” de su grupo que pretenden una comisión “inquisitorial”, ya que han respaldado la creación de la comisión del Senado sobre la financiación de todos los partidos y “siempre” han denunciado todos los casos de corrupción. Denunció que la intervención de Maíllo fue “un tanto desagradable”, porque concluyó con lo que entiende como “una cierta amenaza” a los grupos al insinuar que el PP “pasará cuentas” a los demás partidos en la comisión del Senado. “No nos sentimos amenazados”, aclaró. Tardà defendió la larga trayectoria de ERC sin casos de corrupción y la utilizó como argumento legitimador para reclamar que esas investigaciones parlamentarias sean en la práctica “auténticas comisiones de la verdad” si realmente se quieren aprovechar para combatir comportamientos irregulares de cargos públicos.