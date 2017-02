(AMPLIACIÓN) BESCANSA DIMITE DE LA EJECUTIVA DE PODEMOS Y NO SE INTEGRARÁ EN NINGUNA LISTA PARA VISTALEGRE

Etiquetas

- “Podemos es algo que ya no pertenece a las personas que lo fundamos”, afirma en una carta. La dirigente de Podemos Carolina Bescansa anunció este miércoles que dimite de la Ejecutiva del partido, al considerar que el “enfrentamiento” entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que ha dejado en un segundo plano los contenidos programáticos y estrategias que se debatirán en la asamblea estatal que el partido celebrará el segundo fin de semana de febrero, no representa el espíritu de la organización.Bescansa ha dirigido una carta a la militancia que firma junto al también miembro de la dirección de Podemos Nacho Álvarez, que había colaborado con ella en la creación de un espacio de debate, ‘Pensando Vistalegre’, para aunar propuestas de cara al cónclave de la organización, “evitar el choque de trenes” y “permitir al conjunto de la organización debatir sobre proyectos políticos y propuestas organizativas”. “Ha sido un honor formar parte del Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos. Ha sido igualmente un honor poder dirigir, respectivamente, la Secretaría de Análisis Político y Programa, y la Secretaría de Economía. Nos hemos esforzado por aportar lo mejor de nosotros mismos en ambas tareas, pero ahora mismo creemos ser más útiles ayudando, desde una posición distinta, a que nuestra organización afronte en las mejores condiciones posibles los retos que tendrá que superar a partir del 13 de febrero”, explican en la misiva en referencia al trabajo que la organización deberá afrontar cuando concluya la asamblea el 12 de febrero.Critican que ante un congreso “inaplazable” el partido ha quedado “atrapado “en un eje de confrontación entre dos compañeros”, en alusión al enfrentamiento entre Iglesias y Errejón. “Este eje ha dificultado el desarrollo de los debates que alumbraron e hicieron florecer a nuestra organización, los debates sobre los derechos, el trabajo, la dignidad, la soberanía y la democracia. La intensificación y la extensión territorial del enfrentamiento ha provocado una maraña de ruido que nos dificulta comunicarnos con quienes nos han ofrecido su apoyo, muchas veces con enorme sacrificio, y que esperan de nosotros que sigamos defendiendo sus derechos”, subrayan. Admiten que “por ahora” no han logrado sus objetivos. “Ayer se cumplieron dos años de la Marcha del Cambio. Han pasado muchas cosas desde aquel invierno. La situación política del país ha cambiado y sin embargo la situación social sigue atravesada por las mismas dificultades y penurias que entonces. Podemos también se ha transformado. Se ha hecho más grande y más fuerte, aunque no lo suficiente como para garantizar el cambio que seguimos soñando para nuestro país. Hoy sabemos que Podemos es algo que ya no pertenece a las personas que lo fundamos". "Podemos", agregan, "está por encima de todas nosotras, de todos nosotros. Con sus aciertos y sus errores, Podemos es hoy la única herramienta que tienen las grandes mayorías de nuestro país para defenderse de las injusticias de la crisis y los abusos de los poderosos. Cuidar Podemos es una obligación ética y política de todas las personas que lo dirigimos y lo integramos”. Indican que los “equipos más fuertes” están actuando “de espaldas” al diálogo que reclaman. Por ello, concluyen que tampoco van a integrarse en “ninguna de las listas que competirán por la dirección política de la organización”, porque consideran que serán “más útiles trabajando para la recuperación de los grandes debates políticos que fundaron Podemos, y para impulsar los acuerdos que tendrán que producirse después de Vistalegre”. Apuntan que esto sólo lo van a conseguir manteniéndose “al margen” del proceso interno, y añaden: “Seguimos y seguiremos defendiendo el Podemos bonito y útil por el que siempre hemos apostado, y trabajando todos los días para ser más y ser mejores. Con fraternal gratitud. Carolina Bescansa y Nacho Álvarez”.