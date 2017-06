(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE VE UNA SOLUCIÓN “CRUENTA” LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN

Etiquetas

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, reconoció este lunes que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno adoptar las medidas necesarias para obligar a una autonomía a cumplir las obligaciones que le imponen la Carta Magna y otras leyes, sería una medida “cruenta” que nadie ha planteado. De esta manera respondió Puente, en su primera rueda de prensa en Ferraz como portavoz del partido, cuando se le preguntó por la reflexión de Alfonso Guerra en la revista ‘Tiempo’, en la que pide aplicar ya el artículo 155 en Cataluña. “En este momento, es una idea que sólo Alfonso Guerra ha puesto encima de la mesa”, dijo, por lo que optó por “no ir más allá”. “Espero soluciones previas y anteriores, y menos cruentas, y dialogadas para que eso no se produzca”, manifestó. En este sentido, insistió en que el PSOE va a seguir con su estrategia de pedir diálogo, situándose entre “el rupturismo de los independentistas y el inmovilismo” de Rajoy, “y a ver si de esa manera somos capaces de impulsar un proceso en España para que no tengamos que llegar a ese tipo de soluciones cruentas”.Puente aprovechó para lanzar un mensaje en clave internar al afirmar que estos días se está viendo que “algunas cuestiones que se invocaron para derrocar” a Sánchez como secretario general se están “rebelando falsas”. Aludía a que sus críticos veían posible que intentara formar gobierno con el respaldo de los independentistas.Dejó claro que "el PSOE no se plantea sustentar una alternativa de Gobierno en partidos que "plantean una ruptura de nuestro país". Hoy, dijo, hay un líder del PSOE con las “manos libres” pero que “tiene esta cuestión igual de clara que hace unos meses”, por lo que “apoyar un gobierno en esas fuerzas políticas el PSOE no lo contempla”.En este sentido, apuntó que “el PSOE dialogará con estas fuerzas (independistas), defendiendo el diálogo, el entendimiento, y la búsqueda de una solución pactada para Cataluña, votada, pero de permanencia de Cataluña en España, pero desde luego en el actual marco”.