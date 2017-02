(AMPLIACIÓN) CONGRESO PP. COSPEDAL PRESUME DE “UNIDAD” FRENTE A LOS “PIMPINELAS DE VISTALEGRE”

Etiquetas

- Destaca que nadie ha conseguido “noquear” al PP a pesar de las dificultades. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, presumió este viernes de la “unidad” de su partido frente a los “pimpinelas” de Vistalegre II, la Asamblea Ciudadana que celebra este fin de semana Podemos.Hizo estas manifestaciones al presentar su informe de gestión como 'número dos' del partido ante los 3.128 compromisarios que asisten al 18 Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid.“Para desgracia de algunos, nosotros nos llevamos bien y en nuestro partido es más importante que los nombres propios o los personalismos”, dijo refiriéndose indirectamente a las discrepancias públicas en Podemos entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.Reconoció que muchos son los que han intentado “agrietar” y “enfrentar” a los miembros del PP, pero subrayó que esto no ha sido posible porque el talante de sus dirigentes no es como el de “los pimpinelas de Vistalegre, que están aquí al lado”.“LA UNIDAD”“La unidad no nace de ninguna directiva ni sale de sesudos despachos ni de sitios lejanos a nuestra militancia o a nuestra organización territorial”, expresó, al tiempo que abundó en que “la unidad sale en torno a convicciones e ideales”. En este sentido, criticó que otros partidos cambien de ideología “según cambia el aire” o que hagan “lo que sea con tal de gobernar”. “Donde no hay convicciones, no hay unidad y esa es la diferencia del PP con el resto, porque esas convicciones están en nuestras bases y nuestro partido se construye de abajo hacia arriba”, remarcó.Cospedal aseguró que es la “unidad” lo que convierte al PP en un partido “único” en España. Por ello, instó a los compromisarios y dirigentes populares a “cuidar, mimar y preservar” esa cohesión interna. “Ninguno de los obstáculos, de las amenazas o dificultades ha hecho cuña o fractura entre nosotros”.“Esta sala está abarrotada por el reflejo más fiel de la unidad, la cohesión y nuestra solidaridad interna, que diferencia nuestro partido de los demás”, insistió. “En ningún otro partido nunca podrá encontrarse la talla humana, política, ética y de grandeza de los cuadros del PP”, apostilló.“OASIS DE ESTABILIDAD”La secretaria general ensalzó este viernes la gestión Rajoy durante cinco años en los que España ha vivido “las peores” horas y gracias a que ha sido “rabiosamente independiente” ha conseguido que el país sea ahora un “oasis de estabilidad”.“Hoy Rajoy sigue gobernando el país con acierto y es un referente de liderazgo entre las grandes naciones”, señaló, antes de decir que “la estabilidad, la recuperación y el buen gobierno son ya signos distintivos de la vida política y económica española dentro y fuera de nuestras fronteras”.Pese a que ahora, “nuestra voz se vuelve a escuchar en Europa”, recordó que para llegar a este punto el PP tuvo que tomar medidas que se hallaban “en las antípodas” de sus compromisos, ya que se hallaba en la disyuntiva de “salvar la sociedad del bienestar o la quiebra de nuestro país”. “Volvimos muchas veces con la cara partida, aunque no nos parecía justo que el castigo fuera para quienes estábamos curando al enfermo y no para quienes habían provocado la enfermedad”, reflexionó, y añadió que el PP supo encajar “sin rechistar” las envestidas políticas por una “legítima incomprensión social”.También se “quitó el sombrero” ante los líderes del PP que han ganado las elecciones en sus territorios pero que no gobiernan porque otros partidos hicieron “coaliciones populistas o sociopopulistas”. “Perdisteis los gobiernos, pero os habéis ganado el respeto de todo el partido y el reconocimiento de todo el partido”, indicó.CORRUPCIÓNCospedal también hizo este viernes autocrítica de los casos de corrupción que han afectado a su formación durante los últimos cinco años y admitió que "en algunos casos tardamos en reaccionar" porque "nos parecía sencillamente imposible que nos estuviera pasando a nosotros".La 'mano derecha' de Rajoy habló de los casos de corrupción en general y sin mencionar ninguno expresamente, aunque pareció hablar del extesorero Luis Bárcenas cuando reconoció que en algunos de ellos "no fuimos lo ágiles que la sociedad demandaba", si bien subrayó que "otros nunca lo han sido" en circunstancias similares. “Pasados los primeros momentos, reaccionamos, admitimos esos erros, pedimos perdón, hicimos propósito de enmienda y nuestro Gobierno aprobó a continuación la mayor batería de propuestas anticorrupción de nuestra democracia", apuntaló Cospedal.