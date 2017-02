(AMPLIACIÓN) CONGRESO PP. RAJOY PRESUME DE INTEGRACIÓN: “EL ENFRENTAMIENTO SE LO DEJAMOS A OTROS”

Etiquetas

- El presidente asegura que “todavía” puede dar “mucho más”. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, presumió este sábado de la “integración” de su partido frente a “la división” y “el enfrentamiento” que, a su juicio, hay en otras formaciones como PSOE y Podemos, donde varios dirigentes se están disputando el liderazgo mientras que él es el único candidato.Rajoy hizo estas consideraciones al subirse a la tribuna del 18 Congreso Nacional del PP en su discurso de presentación de candidatura, donde anunció que María Dolores de Cospedal seguirá siendo la secretaria general de la formación y que el zamorano Fernando Martínez Maíllo asciende a coordinador general y responsable de Organización y Electoral.“En este partido caben todos, no sobra nadie”, sentenció el jefe del Ejecutivo y líder de los populares minutos antes de ratificar en el cargo a los otros cuatro vicesecretarios generales que nombró junto a Maíllo hace menos de dos años. Remarcó que las “legítimas diferencias” que pueda haber en un partido “nunca” pueden acabar en “enfrentamientos que a nadie benefician”, refiriéndose tácitamente a las crisis abiertas en el seno de partidos como Podemos, que este fin de semana contraprograma al PP celebrando su Asamblea Ciudadana con disputas públicas entre su líder, Pablo Iglesias, y su ‘número 2’, Íñigo Errejón. “INTEGRAR Y SUMAR”Dicho esto, aseguró que su partido ha sabido superar arduos momentos porque siempre ha entendido que había que “hablar y escuchar” para “buscar las soluciones más justas para las personas y el partido”. “La clave es la integración. Integrar y sumar”, apostilló.“El enfrentamiento y la división se lo dejamos para otros”, aseveró Rajoy, antes de asegurar que él no engañará a los españoles, mientras que otros “no tienen en la mano más que aire” y, por ende, no son capaces de construir un futuro ni dar encaje a las necesidades ciudadanas.El PP, prosiguió, no es “igual” que el resto de partidos ni tiene “por qué serlo”. “Nosotros no somos uno más, sino un partido diferente”, proclamó, antes de ofrecerse como garante del “sentido común y la moderación” que recogen “los principios” populares. “No queremos revoluciones ni sobresaltos”, sintetizó.Seguidamente, sacó pecho de “concordia y unión”, antes de abundar en que el PP es “reformista” y se dirige por “la razón y la eficacia” en vez de dejarse llevar “por la moda o por el qué dirán”. “Siempre a nuestro ritmo, al que nos imponen los deberes, circunstancias y cambios de la sociedad, pero nos ponemos al día e incluso nos adelantamos”, reseñó.PARTIDO ARRINCONADO POR LA OPOSICIÓNPor todo ello, Rajoy constató que “algo bueno” tiene el PP, un partido que perdió “muchos votos en el camino” pero conservó “los suficientes” y al que “entre todos” han intentado “arrinconar” e imposibilitar la formación del Gobierno. “No lo consiguieron”, se felicitó.El jefe del Ejecutivo mostró también su “absoluto” convencimiento de que todavía puede dar “mucho más” de sí mismo los próximos años al frente de su partido y del Ejecutivo de España. “Sé lo que supone ser presidente del PP, lo he sido y lo soy, y ha sido y es un enorme honor”, destacó.Presentó al PP como “manantial” de “ideas” y “fábrica de proyectos”. “Quien ha sustentado al Gobierno en momentos de enorme dificultad y también de mucha soledad ha sido el partido”, aseveró, para a renglón seguido indicar que “en los gobiernos se está y se deja de estar, pero el partido sigue, es lo estable, y permanece siempre”.“El PP tiene casi exclusivamente en sus manos una labor gigantesca que afecta al futuro y bienestar de los españoles. No os pido solo una papeleta, pido más porque sé que podéis dar más” para “salir de este Congreso con más fuerza, energía y mayor espíritu”, reclamó Rajoy a los 3.128 compromisarios que tienen que votar su lista antes de las 20.30 horas de este sábado.