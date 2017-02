(AMPLIACIÓN) CONGRESO PP. RAJOY SACA PECHO: “ALGUNOS CABEN EN UNA PLAZA DE TOROS Y OTROS ESTAMOS EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA”

Etiquetas

- No desvelará hasta mañana la nueva cúpula del PP. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, sacó pecho este viernes y dijo que mientras “algunos caben en una plaza de toros”, en alusión directa a Podemos y su congreso en 'Vistalegre', otros "no cabemos en ningún sitio porque estamos en todos los pueblos de España”. El líder del PP reconoció a su llegada al congreso de los populares que el “partido ha pasado momentos difíciles porque siempre nos toca apencar con lo peor”. Rajoy hizo estas declaraciones mientras estaba en la zona de acreditaciones acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Se mostró absolutamente convencido de que el congreso “va a ser un éxito” y, ante las palabras de Rajoy, Cifuentes añadió que hay “otros que se están pelando por temas personales” mientras en el PP son un “partido unido con un proyecto solvente y con liderazgo”, a lo que Rajoy respondió: “Has estado muy bien, Cristina”.El presidente del Gobierno reconoció que el partido ha pasado “momentos difíciles porque siempre nos toca apencar con lo peor, pero lo hacemos y muy orgullosos, muy contentos e intentamos servir a España. A veces acertamos, otras nos equivocamos, pero aquí hay un partido político que responde ante los españoles”.Rajoy hizo estas declaraciones ante la pregunta de una voluntaria que le interpeló a través perfil de Facebook del Partido Popular, y después de que el presidente no hiciera cometario alguno a las preguntas de los periodistas que le cuestionaron por la sentencia de la 'Gürtel'.Rajoy llegó pasadas las tres y media de la tarde a la Caja Mágica, donde los populares celebran este fin de semana su 18 Congreso. El presidente entró en la zona de acreditaciones entre aplausos de las decenas de personas que estaban en el lugar. El presidente del Gobierno y Cifuentes acompañaron a De Cospedal a que se acreditara en la mesa 4. Los tres dirigentes, muy sonrientes, saludaban, se hacían fotos y hablaban con todo aquel que se lo pedía. Después, Rajoy fue hasta su mesa para acreditarse acompañado por Cifuentes y Cospedal, rodeado por fotógrafos. Saludó a los voluntarios que daban las acreditaciones y, sin enseñar carné alguno, repitió varias veces su número de identidad para que los jóvenes le dieran tarjeta acreditativa con su nombre. En este paseíllo por la antesala del plenario, el presidente del PP comentó que hasta mañana no dará a conocer la composición de la nueva cúpula del Partido Popular.