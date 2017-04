(AMPLIACIÓN) AGUIRRE. MAESTRE CREE QUE LA CORRUPCIÓN DEL PP ES "ESTRUCTURAL" Y HAY QUE DESALOJARLE TAMBIÉN DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, diagnosticó este lunes que la corrupción del PP es "estructural" y por tanto no vale con apartar "piezas" como la dimitida Esperanza Aguirre, sino que hay que desalojarle de todas las instituciones que gobierna, incluida la Comunidad.Maestre hizo estas declaraciones en el Palacio de Cibeles, sede municipal, apenas una hora después de que la hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento anunciara que deja el acta de concejal por no haber descubierto en su momento las actividades corruptas de quien fue su número dos cuando era presidenta del Gobierno autonómico, Ignacio González.Sobre la declaración de Aguirre, señaló que “es sencillamente increíble” que la expresidenta de Madrid y del PP regional no supiera nada de los casos de corrupción que surgían en el partido, por lo que ella supone que “miró para otro lado”, lo que la hace “cómplice de este saqueo”. Pero la portavoz del Gobierno municipal había apuntado más alto desde el principio de su intervención.“La dimisión no es suficiente”, comenzó diciendo, y lo argumentó señalando que el PP ha utilizado durante dos décadas las instituciones de Madrid, incluida la Comunidad, para detraer dinero público en beneficio de particulares o del partido, que fue “dopado” a todas las convocatorias electorales con su financiación irregular.Mencionando la nueva posible ramificación de la trama que apuntaría también a desvío de fondos del llamado Plan Prisma, Maestre dijo que “quedan muchas responsabilidades que aclarar” en el PP de Madrid y en las instituciones que gobierna. También la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y muchos dirigentes y cargos que ya los ocupaban “durante el saqueo”, por lo que no se puede “hacer borrón y cuenta nueva” y considerar que con la dimisión de Aguirre, “paz y después gloria”.Para la portavoz de Ahora Madrid, no se trata de las operaciones 'Púnica', 'Gürtel' o 'Lezo', sino que “es la operación PP, un partido que de forma sistemática ha saqueado las instituciones”, y sólo cuando sale de los despachos quedan las instituciones limpias. Por tanto, coligió, “la única solución posible para el fin del saqueo” es que el PP salga de todas ellas, también la Comunidad. En este sentido, emplazó a Ciudadanos, que tiene “la llave” de la mayoría parlamentaria en la Comunidad, a invertir esa mayoría si, a tenor de lo que dijo justo antes que ella la portavoz municipal de este partido, Begoña Villacís, “no es el caso Aguirre, sino el caso PP”. “Hace falta desalojar, también en la Comunidad de Madrid, a los señores del PP, y para eso hace falta Ciudadanos”.Maestre insistió en que en el PP no hay “una manzana podrida, sino una corrupción estructural”, y que, aunque el PP, por ejemplo con Aguirre, a quien “daba ya por amortizada”, en los últimos tiempos “se ha mostrado rápido para abandonar a algunas de sus piezas para no tocar la estructura”, no basta con eso. “El problema ya es estructural y hay que solucionarlo de raíz”, remarcó. “El PP mancha las instituciones que gobierna, y la única forma de recuperar el crédito de las instituciones es desalojar al PP en la Comunidad de Madrid”.