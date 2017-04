(AMPLIACIÓN) COSPEDAL: “GOBERNANDO NOSOTROS ES CUANDO SE CASTIGA LA CORRUPCIÓN LA COMETA QUIEN LA COMETA”

Etiquetas

- Admite que en el PP hay un sentimiento de “ofensa”. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, defendió este sábado, tras los últimos casos de corrupción que afectan a sus filas, que siempre que gobierna su partido se castigan estos comportamientos “los cometa quien los cometa”.Cospedal se pronunció en estos términos en Sevilla, en su discurso en el 14 Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, en el que Diego Gago, de 29 años, afiliado desde 2004 y actual presidente autonómico de NNGG en Galicia, será proclamado presidente de la organización juvenil. “Ser del PP significa también que gobernando nosotros es cuando se conoce, se juzga, se investiga y se castigan los casos de corrupción, los cometa quien los cometa”, proclamó Cospedal. “Así que, que no os cuenten otras historias, claro que estamos ofendidos, los primeros nosotros”, añadió.Dicho esto, abundó en que el PP no va a consentir que por el comportamiento de “algunos” haya otros que quieran aplicar esas malas praxis a todos los dirigentes de esta formación. “¡De ninguna manera (lo vamos a consentir)!”, exclamó la ‘número 2’ de Mariano Rajoy en Génova.GONZÁLEZCospedal hizo estas consideraciones después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordase ayer prisión incondicional comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, después de tomarle declaración dentro de la 'Operación Lezo'. El cónclave de la organización juvenil del PP se produce también en la semana en la que se ha citado al presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, para que declare como testigo en el juicio sobre la primera época de la 'Gürtel' (1999-2005), según lo dictaminado por la mayoría del tribunal que juzga la presunta trama corrupta desde octubre de 2016.Ayer, el propio Rajoy dijo en Sevilla, ante los jóvenes de su partido, que “la gente del PP no se porta mal nunca”. Este sábado, Cospedal agregó en el mismo auditorio que los últimos casos de corrupción “claro que han avergonzado y avergüenzan” a la dirección nacional de esta fuerza política.TIEMPOS “MUY DIFÍCILES”En este punto, agradeció a la presidenta de NNGG saliente, Beatriz Jurado, su trabajo a lo largo de estos últimos años “muy difíciles” donde la corrupción ha golpeado fuertemente a esta formación y, además, ha tenido que lidiar con una crisis social, económica y política.Cospedal razonó que “en los malos tiempos es cuando se conoce a la gente”, puesto que “para lo bueno está tirado estar”. El PP, prosiguió, es un partido “reformista” porque tiene en su esencia que “hay que mejorar permanentemente”. “Sabemos que las crisis hay que superarlas, pero que de las crisis siempre se pueden sacar lecciones”, remarcó.“Tenemos unos valores claros y no los escondemos”, enfatizó, al tiempo que pidió a la nueva ejecutiva que resulte de este Congreso que siga “sumando, construyendo, uniendo y cogiendo lo mejor de cada uno”, argumentando que “eso significa ser del PP”.