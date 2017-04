(AMPLIACIÓN) JUECES PARA LA DEMOCRACIA NO SE REUNIRÁ CON PARTIDOS POLÍTICOS PARA PREPARAR UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY

Etiquetas

Jueces para la Democracia (JpD) anunció hoy que “desde la neutralidad e independencia propia” de esta asociación judicial, no acudirán este viernes a la reunión a la que les ha convocado el Grupo Confederal de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, al considerar que este encuentro tiene por objetivo “la preparación de una moción de censura contra el Gobierno”.Unidos Podemos informó a última hora de este jueves de los encuentros que mantendrá hoy en relación con la moción de censura que pretende presentar contra Mariano Rajoy para “sacar al PP” del Gobierno. Entre estas reuniones, están previstas, por la mañana, una con CCOO y UGT, a la que acudirá Rafael Mayoral en nombre de Unidos Podemos, y otra con Gestha, que encabezarán Pablo Iglesias e Irene Montero. Además, en la agenda de Podemos estaba prevista una reunión por la tarde, a las 16.45 horas, con CGT, también con Iglesias y Montero, y otra con Jueces para la Democracia, cuya hora estaba “por confirmar”. No obstante, la asociación judicial ha hecho público un comunicado en el que especifica su postura al respecto: “Desde Jueces para la Democracia queremos informar de nuestra disposición a hablar con las diferentes formaciones políticas, organizaciones sindicales y movimientos sociales, como hemos hecho otras veces, a fin de poder exponer nuestras propuestas en materia de Justicia. Sin embargo, desde la neutralidad e independencia propia de una asociación judicial anunciamos que no acudiremos a ningún encuentro con partidos políticos cuyo objetivo sea la preparación de una moción de censura contra el Gobierno”.