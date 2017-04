(AMPLIACIÓN) GÉNOVA ASEGURA QUE NO HA PEDIDO LA DIMISIÓN DE AGUIRRE: “LAS DECISIONES TENDRÁ QUE HACERLAS A TÍTULO PARTICULAR”

Etiquetas

- Remarca que ya asumió su “responsabilidad orgánica” al dejar la Presidencia del PP en la Comunidad de Madrid. La dirección nacional del Partido Popular aseguró este lunes que no ha pedido la dimisión a la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, y subrayó que esta posible decisión tendrá que ser, en cualquier caso, “a título particular”, porque “no hay ninguna irregularidad” que se le pueda atribuir en su gestión actual.Así lo indicó, en rueda de prensa en la sede nacional del partido, el vicesecretario general de Comunicación, Pablo Casado, cuando fue preguntado si pensaba que la expresidenta del PP madrileño debería dimitir de sus cargos en el Ayuntamiento de la capital tras la ‘Operación Lezo’ y los casos de corrupción que afectan a dirigentes que ella misma eligió para su equipo de Gobierno.“No hemos pedido que dimita y hemos destacado que pensábamos que es ella quien tiene que tomar las decisiones y, en este caso, a nivel orgánico ya las tomó”, expuso Casado, para quien la decisión sobre su posible dimisión tras el encarcelamiento del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González tendrá que ser “a título particular”.Pidió desligar la esfera de su responsabilidad institucional actual, de portavoz del Consistorio madrileño, “en la que no hay ninguna sombra de sospecha”, de su etapa anterior como presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, donde eligió colaboradores “que ella misma ha dicho que no merecían su confianza”.“NO SE JUZGA” A AGUIRREEl vicesecretario general del PP señaló en reiteradas ocasiones que “no hay ninguna acusación” contra Aguirre y que, por ende, las decisiones que tome en este ámbito, si así lo dice, tendrán que ser a título personal, “ya que no se la está juzgando a ella”.Así las cosas, se remitió a las palabras de la propia Aguirre, que ya indicó en sede judicial que “prestará toda su colaboración”, abundó en que está “consternada” y reivindicó su “absoluto desconocimiento de los hechos” y, por tanto, también su “no participación”.“¡La responsabilidad orgánica ya la asumió y ahora la labor que está haciendo nada tiene que ver con esos casos!”, exclamó Casado ante la insistencia de los periodistas sobre el creciente rumor de que abandonará la portavocía municipal del PP.Además, aseguró que el conocimiento de la cúpula del PP sobre el ‘caso Canal’ y la implicación de González “fue ninguno”. “Por eso estamos tan indignados”, reconoció Casado, al tiempo que constató que en su partido “no son infalibles” y “a todo el mundo se le puede engañar”.Reconoció que “es muy difícil” llegar a un equilibrio entre la presunción de inocencia y la exigencia “máxima” de responsabilidad. “A veces nos quedaremos cortos y otras largos”, valoró, para acto seguido recordar que el PP tramitó la suspensión provisional de afiliación a González tras su detención por su presunta participación en una trama de desvío de fondos en el Canal de Isabel II.“NO NOS VA A TEMBLAR EL PULSO”“No nos va a temblar el pulso en cuanto haya una decisión judicial para exigir la máxima responsabilidad”, insistió, antes de manifestar el total respaldo de su partido a la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, por su compromiso con “la honestidad y eficacia” en la gestión pública.Apuntó que la cúpula del partido de Mariano Rajoy apoya la actuación de Cifuentes a la hora de poner en conocimiento de la autoridad judicial “cualquier sombra de irregularidad” en la gestión de la Comunidad. “Es importante mandar un mensaje inequívoco de que el PP es el máximo perjudicado si estas informaciones se demuestran”, apostilló.Casado hizo una cerrada defensa del sistema judicial español, a la vez que destacó que la corrupción no afecta solo a las siglas de su partido, que “están muy por encima de lo que haga cualquier individuo”. “Hay muchísimos cargos dejando lo mejor de su vida en el PP para defender unos principios”, declaró. Sobre la posible incidencia de estos casos de corrupción en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), exigió diferenciar entre la gobernabilidad y la estabilidad presupuestaria y el comportamiento “irregular” de “un grupo de personas”. “Esperamos que cuanto antes podamos tener un acuerdo” para aprobar la ley general presupuestaria.