(AMPLIACIÓN) DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE ACUERDO ENTRE 'PABLISTAS', 'ERREJONISTAS' Y ANTICAPITALISTAS

- El equipo de Errejón afirma que seguirán trabajando en las poco más de 48 horas que quedan para registrar candidaturas pero lamenta que no haya "voluntad de acuerdo". La secretaria de Igualdad de Podemos, Clara Serra, aseguró este lunes que "llama la atención" que aquellos que dicen buscar "la unidad" en la organización, en referencia aunque sin mencionarla a la candidatura de Pablo Iglesias, 'Podemos para Todas', no se pongan de acuerdo en propuestas "comunes" en materia de igualdad, que era una de las banderas de todas las candidaturas.Tras la reunión que mantuvo este lunes con los responsables del Círculo LGTBI y de las mujeres mayores de 50 años, Serra lamentó que no asistieran a la misma representantes de 'Podemos para Todas' y de la corriente anticapitalista, cuya candidatura se denomina 'Podemos en Movimiento'. Consideró "preocupante" que tanto 'pablistas' como anticapitalistas hayan llegado a un acuerdo en materia de igualdad pero sin contar con el equipo de Íñigo Errejón, 'Recuperar la ilusión', que, explicó, esperó al periodo de transacciones entre documentos para tratar de buscar el acuerdo en esta materia. Serra dijo que "llama la atención que quienes hablan todo el rato de unidad no vengan a las reuniones donde justamente tratamos de ponernos de acuerdo; la ausencia en reuniones como esta son poco compatibles con el intento de búsqueda de los mayores acuerdos posibles”. Asimismo, manifestó que faltar a esta reunión "conlleva ir con diferentes documentos” a la asamblea estatal de Podemos que se celebrará el 11 y 12 de febrero. Desde el equipo de Errejón demandan un "blindaje" para los temas de igualdad en el Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo órgano de dirección, y la creación de una Secretaría de Igualdad que tenga "enlaces" con otros departamentos estatales. NO UTILIZAR EL FEMINISMO COMO “ARMA ARROJADIZA”Serra insistió en que seguirán trabajando "estas horas que quedan pero parece que no hay mucha voluntad de acuerdo. Estoy en un partido donde hay lógicas masculinas de enfrentamiento y el feminismo debería estar a salvo de eso. No debería ser un arma arrojadiza en ‘Vistalegre II’, sino todo lo contrario. Poniéndonos de acuerdo en cuestiones fundamentales sobre cómo feminizar Podemos, cómo hacerlo más plural o cómo revertir algunas dinámicas, las mujeres daríamos ejemplo y daríamos un paso fundamental en la modificación de un partido que tiene que ser más democrático y más descentralizado”. Por su parte, Pablo Bustinduy, otro de los integrantes de ‘Recuperar la Ilusión’ y responsable de asuntos internacionales en Podemos, aseguró que tiene la sensación de que su candidatura es la “única” que está asistiendo a todos los espacios de debate. “Queda poco tiempo, pero seguimos con la misma disposición de alcanzar acuerdos donde sea posible y si no desdramatizar”, afirmó, para a renglón seguido apuntar que hay que “reducir el nivel de enfrentamiento y ser más fraternos” en el seno del partido para que no se entienda como un “duelo con tintes de tragedia griega”. DIFERENCIAS POLÍTICAS “REALES”Explicó que en la reunión que mantuvo el pasado sábado con la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, hubo “buena sintonía” pero indicó que "en todo este proceso se han puesto encima de la mesa diferencias políticas que son reales” y “más allá de los errores comunicativos que hemos cometido y que han encerrado el debate en un marco trágico de uno contra otro, es bueno ejercitar la democracia”. La falta de entendimiento en en materia de Igualdad dificulta el acuerdo entre las distintas corrientes del partido de cara a la II Asamblea Ciudadana. A dos días de que se conozcan los documentos definitivos que competirán en Vistalegre, Errejón ya ha anunciado un acto para este próximo sábado en Madrid. Precisamente ese día empezará oficialmente la campaña y las votaciones de los documentos, cuyo resultado se conocerá el 12 de febrero, el último día de la asamblea presencial de Podemos.