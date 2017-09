(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. IGLESIAS PROPONE UNA ASAMBLEA CON CARGOS PÚBLICOS DE DISTINTAS FORMACIONES PARA BUSCAR 'SOLUCIONES POLÍTICAS'

Etiquetas

- Podemos ha trasladado esta propuesta a Puigdemont y Sánchez, entre otros líderes, pero no ha contactado con PP y C’s. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, propuso este lunes a “todas las fuerzas políticas comprometidas con la democracia” y a los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes reunirse antes del 1 de octubre en una “asamblea extraordinaria” en la que se trate la situación de “excepcionalidad” que, a su juicio, está viviendo España frente a la deriva secesionista planteada desde Cataluña y buscar soluciones políticas.El líder de Podemos realizó este llamamiento desde el Congreso de los Diputados, en una comparecencia en la que estuvo acompañado de los portavoces de En Comú Podem, Xavier Domènech, y En Marea, Yolanda Díaz, después de que este lunes se reuniera el ‘gobierno en la sombra’ del partido y para abordar la situación planteada ante la convocatoria del referéndum por parte de la Generalitat. Iglesias justificó la convocatoria de esta asamblea para fortalecer “el diálogo, la convivencia y la libertad de expresión” porque “hay que defender la democracia frente al PP”. “Hay que defender la democracia frente al Partido Popular. Un partido corrupto que está secuestrando las instituciones”, dijo. Ante esta situación de “excepcionalidad” que a su juicio vive España, Iglesias propuso “al conjunto de fuerzas políticas comprometidas con la democracia y con la defensa de los derechos civiles, que cuenten con representación en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo o en las diferentes cámaras territoriales de las comunidades autónomas”, así como a los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes, “reunirnos en una asamblea extraordinaria para reivindicar el diálogo, la convivencia y la libertad de expresión”. ANTES DEL 1-OLa convocatoria de esta asamblea que propone Podemos, de la que se desconoce cuándo ni dónde se celebrará, aunque sí quieren que se realice antes del domingo 1 de octubre, ha sido trasladada por la dirección del partido a los principales líderes, entre ellos Carles Puigdemont (PDECat) y Pedro Sánchez (PSOE), pero no a los de PP y Ciudadanos. La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, dijo que la reunión podría derivar en la presentación de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “El PP no debería estar al frente del Gobierno ni un minuto más”, apostilló. La respuesta de con quienes han conversado, según Montero, se conocerá “en breve”, y puntualizó que sería importante que el PSOE se sentara también en esta mesa. “Asumiremos, sea cual sea, la posición del Partido Socialista. Nos gustaría que estuviesen frente al PP, del lado del diálogo, de la democracia y de la fraternidad”, afirmó. Montero aseguró que hay que actuar frente a la “ofensiva antidemocrática” de los populares y dar un “mensaje firme” a los ciudadanos. Manifestó que es necesario instar al Ejecutivo a “negociar” una solución que dé voz a los catalanes para que éstos “puedan decidir” sobre su futuro. El portavoz de En Comú Podem y dirigente de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, explicó que el PP, "pretendiendo inhabilitar a todo el mundo, se está inhabilitando a él mismo" y dijo que "hoy más que nunca" se necesita que los partidos trabajen "conjuntamente". Podemos reunió este lunes, en una convocatoria que no figuraba en la agenda del partido, a su ‘gobierno en la sombra’, del que forman parte la ejecutiva de la formación, así como exdirigentes de Podemos como Juan Carlos Monedero. Tras esta reunión, Iglesias mantuvo un encuentro con los secretarios generales de Podemos. El líder de Podemos en Cataluña, Albano-Dante Fachin, aseguró a través de las redes sociales que no había sido invitado a este encuentro. El partido quiere que la asamblea impulse al Gobierno a dialogar con la Generalitat y buscar así buscar soluciones políticas para Cataluña.