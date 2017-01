(AMPLIACIÓN) ERREJÓN VE “POSIBLE” UN ENTENDIMIENTO CON IGLESIAS EN ‘VISTALEGRE II’: “NO NOS RETAMOS, DEBATIMOS”

Etiquetas

- “No discutimos la tripulación del barco, sino el rumbo que debemos tomar”, afirma. El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este martes que “es posible llegar a un acuerdo” con el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, en la Asamblea Ciudadana que el partido celebrará entre el 10 y el 12 de febrero. “No es sólo lo deseable, sino lo que nos está exigiendo la gente”, manifestó. Errejón se expresó de esta manera en declaraciones en Antena 3, recogidas por Servimedia, cuando queda un mes para que se celebre el congreso estatal de Podemos en el que se pondrán encima de la mesa los modelos defendidos por las distintas corrientes del partido: ‘pablistas’, ‘errejonistas’ y anticapitalistas. Pidió un Podemos que sea capaz de recuperar la iniciativa política, para lo que, dijo, “es posible llegar a un acuerdo y hay que llegar a un acuerdo” con Pablo Iglesias. “Los dos tenemos claro que esto es un clamor. No es sólo una cuestión de sintonía personal, sino de afinar el rumbo político” que debe tomar el partido en este nuevo tiempo, manifestó, para agregar que es necesario un “Podemos más ambicioso”. Con todo, dijo que “pase lo que pase, el futuro pasa por seguir juntos”. “No discutimos la tripulación del barco, sino el rumbo”, apuntó Errejón, para insistir en la idea de que no se discute si Iglesias debe seguir al frente del partido, dado que lo realmente importante es que Podemos ha de estar preparado para gobernar algún día España. CONVIVENCIAAsimismo, demandó dejar a un lado lado la “lógica del plebiscito” y que todo gire en torno a la figura del secretario general. “No hay que realizar un ejercicio de cara o cruz, sino de convivencia”, indicó.Afirmó asumir “todas las consecuencias que vengan” cuando presente su propuesta política para ‘Vistalegre II’ y aseguró ser “compañero” y “amigo” de Iglesias: “No nos retamos, debatimos”, subrayó. Errejón manifestó que lo más importante “es poner por encima el proyecto” político y aseguró que tanto él como el secretario general de Podemos tienen que “aprender” a ser amigos y saber “conciliar” eso con las tareas que desempeñan en el partido. Criticó la campaña del #IñigoAsiNo que el sector afín a Iglesias articuló contra su persona el día de Nochebuena después de la destitución de José Manuel López como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Preguntado sobre si consideró que le hicieron ‘bullying’, contestó: “Desde una parte del entorno de Pablo (Iglesias), pero no Pablo, me produjo una sensación rara”, para agregar que “no fue una buena decisión, ni siquiera para los mismos que la promovieron”. Aseguró estar a gusto en un Podemos en el que cada uno dice y piensa lo que quiere, y pidió no aplicar la máxima de que “aquel que se mueve no sale en la foto”, porque eso convertiría al partido “en una fábrica de mediocres”. Seguidamente, manifestó que cosas como la campaña del #IñigoAsiNo hacen que Podemos “se estreche” y “se haga más pequeñito”.